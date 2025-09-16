Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zijn de goedkoopste leaseauto’s van Nederland

Abonnementen, afbetalingen en after pay, tegenwoordig kun je van alles krijgen zonder dat je in één keer een groot bedrag hoeft uit te geven. Zo kun je een nieuwe auto al leasen voor een vast bedrag per maand. Wat zijn de goedkoopste leaseauto’s van Nederland?

Er zijn verschillende leasevormen. In dit voorbeeld kijken we naar private lease. Zoals de naam al doet vermoeden is dit een contract voor particulieren en ben je na afloop geen eigenaar van de auto

De goedkoopste leaseauto’s van Nederland

Voor het lijstje met goedkoopste leaseauto’s van het moment, richten we ons op iedereen die weinig kilometers maakt, maar toch een betaalbare, nieuwe auto wil. Zorgeloos rijden, voor zo min mogelijk geld. Overigens zou je dan ook een jonge, betrouwbare occasion kunnen overwegen.

Dacia Spring – 199 euro

De goedkoopste leaseauto van Nederland is op het moment de Dacia Spring. De kleine elektrische auto kost in de basisuitvoering 199 euro per maand. Voor dit geld krijg je een rood exemplaar met een actieradius van 220 kilometer en een elektromotor die 44 pk sterk is.

Het contract loopt voor 72 maanden en je mag slechts 5.000 kilometer per jaar rijden. Zo’n Dacia Spring is niet bepaald veel auto, maar wel erg goedkoop.

Hyundai i10 – 249 euro

Wil je toch nog liever een benzinemotor? Dan is de goedkoopste leaseauto een Hyundai i10. Deze kost nog geen 250 euro per maand. Voor dit geld krijg je meer auto dan in geval van de Spring en met zijn 63 pk en topsnelheid van 156 km/h kun je ook ’s avonds de maximumsnelheid rijden. Dat is met de Dacia Spring onmogelijk, die haalt maximaal 125 km/h.

Ook dit contract loopt 72 maanden. Je mag tot 5.000 kilometer per jaar rijden zonder bij te betalen. Overigens zijn met een gemiddeld verbruik van 1 op 20,8 de brandstofkosten ook erg laag. Rijd je de 5.000 kilometer met het opgegeven verbruik. Dan drinkt de Koreaan slechts 240 liter, zo’n 480 euro per jaar.

Kia Picanto – 259 euro

Vind je de Kia Picanto toch leuker? Dan kun je deze voor 10 euro per maand meer leasen. Hij beschikt over dezelfde driecilinder die ongeveer evenveel verbruikt.

Ook in dit geval loopt het goedkoopste contract 72 maanden en mag je tot 5.000 kilometer per jaar rijden.

Hyundai Inster – 269 euro

De Koreanen zijn goed vertegenwoordigd in het lijstje met goedkoopste leaseauto’s van Nederland. Op de vierde plek vinden we namelijk de Hyundai Inster. Deze volledig elektrische auto rijd je voor 269 euro per maand.

In dit geval krijg je de versie met het 42 kWh-accupakket. Hiermee komt hij 327 kilometer ver volgens de WLTP-meetmethode. De batterij is gekoppeld aan een elektromotor van 97 pk. Ook bij dit leasecontract mag je zonder bijbetaling 5.000 kilometer per jaar rijden en zit je voor 72 maanden vast aan dezelfde Inster.

Toyota Aygo X – 269 euro

Voor hetzelfde geld kun je ook bij Toyota aankloppen voor een Aygo X. Het is de goedkoopste Japanse auto die je in Nederland kunt leasen. Ook deze auto beschikt over een kleine 1,0-liter driecilinder. In dit geval is hij goed voor 72 pk en haal je als topsnelheid net geen 160 km/h. Het verbruik is gemiddeld een nette 1 op 20.

Bij Toyota begint het leasen ook bij een looptijd van 72 maanden en 5.000 kilometer per jaar. Overigens kun je erover nadenken of het slimmer is om een Aygo of Yaris te kopen. De Japanners schrijven volgens onderzoek weinig af.