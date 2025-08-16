Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zijn de gevaarlijkste wegen ter wereld

In Nederland kunnen we genieten van een krankzinnig goed wegennetwerk. Ondanks dat klagen hier volkssport nummer één is, zijn onze wegen vlak, goed geasfalteerd en over het algemeen veilig. Maar dat geldt niet voor de volgende gevaarlijkste wegen.

De drie routes die we namelijk bekijken zijn de gevaarlijkste om een reden. Meestal gaan ze de hoogte in en missen vangrails. Daarnaast helpt de staat van het wegdek vaak ook niet mee. Wat er met de onveilige wegen in Nederland gebeurt kun je hier lezen.

Yungas road Bolivia

De Yungas road in Bolivia mag deze bijnaam dragen en dat is niet voor niets. De hoogte van de weg varieert over 60 kilometer tussen 1.200 en 3.600 meter boven zeeniveau en is onverhard. Verder is de route op sommige plekken maar 3,2 meter breed en vangrails ga je hier niet terugvinden.

Dat is jammer, want de afgrond naast de weg is maximaal 600 meter diep. In de jaren 90 vielen hier dan ook tot 300 doden per jaar. Ondertussen hoef je de gevaarlijkste route van Zuid-Amerika niet meer verplicht te volgen, want de Boliviaanse overheid heeft een verharde weg een stuk verderop aangelegd. Deze komt met twee banen en vangrails. Hier lees je dat niet alleen het asfalt invloed heeft op je verkeersveiligheid.

Way to Fairy Meadows

De ‘Way to Fairy Meadows’ klinkt zeer romantisch en rustiek. Nu klopt het dat het uitzicht vanaf deze weg fenomenaal is en de eindbestemming meer dan idyllisch is. Alleen is deze weg een van de gevaarlijkste op aarde.

De route is 16 kilometer lang en heeft wat overeenkomsten met Yungas. De bergweg is onverhard en er past nog net een enkele Jeep op het spoor. Natuurlijk ga je ook hier geen vangrails terugvinden.

De route ligt gemiddeld op 3.300 meter boven zeeniveau en loopt risico’s op sneeuwlawines en aardverschuivingen. Verder ligt de route in door Pakistan bestuurd Kasjmier en daarom is het altijd oppassen voor een conflict met buurland India. Deze gevaarlijkste weg van Azië is gesloten in de winter.

Million dollar Highway

Een route die op het eerste gezicht niet per se de gevaarlijkste weg lijkt, is de ‘Million dollar Highway’. Deze weg loopt voor 50 kilometer door de San Juan Mountains van Colorado en is berucht om zijn steile bergpassen, zonder vangrials. Je kunt hier prachtige uitzichten, maar ook ravijnen van honderden meters diep vinden. Het hebben van vangrails is geen garantie voor veiligheid, dat lees je hier.

Wat de weg toch wel één van de gevaarlijkste maakt, is dat hij zo populair bij toeristen is. Hierdoor zijn er meer mensen op weg, waarmee het mogelijk fout gaat. Door lawines, sneeuw en ijzel gebeuren hier daarom jaarlijks ongeveer 40 ongevallen. Verder sterven hier jaarlijks ongeveer zeven mensen.