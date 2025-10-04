Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zijn alle auto’s van Ferrari F1-coureur Charles Leclerc

Zoals de afgelopen jaren wel vaker het geval, doet Ferrari ook in 2025 niet echt mee voor het Formule 1-kampioenschap. Hoewel ploegcoureur Charles Leclerc dit jaar de hoogste trede van het podium nog niet mocht betreden, mag hij zichzelf wel een winnaar des levens noemen. Kijk maar eens wat voor moois de F1-ster in zijn garage heeft staan.

Leclerc verdient een miljoenensalaris (maar niet zoveel als Max Verstappen, die per minuut dit megabedrag binnenharkt). Met zo’n inkomen kun je jezelf de nodige leuke speeltjes permitteren.

De auto’s van Ferrari F1-rijder Charles Leclerc

Toch is vermoedelijk niet elke (of misschien zelfs geen enkele) auto uit zijn wagenpark uit eigen zak betaald. Ferrari voorziet hem natuurlijk van een bedrijfswagen waarmee hij het merk op passende wijze vertegenwoordigt. Dat de autocollectie van Charles Leclerc vooral uit Ferrari’s bestaat, mag geen verrassing heten.

1. Ferrari Purosangue

Als dagelijkse auto heeft Leclerc een Ferrari Purosangue. Logisch, de vierzits SUV (oh nee, zo mag je hem niet noemen) is het meest praktische model uit het gamma van de Italiaanse renstal. Jammer genoeg heeft de F1-coureur al wel een ongelukje gehad met zijn Purosangue.

De basisprijs van een Purosangue is ongeveer een half miljoen euro. Wat hem uniek maakt is de atmosferische V12 voorin. Die kom je in een Lamborghini Urus of de extreme Aston Martin DBX S niet tegen.

2. Ferrari SF90 XX Stradale

Met 1.030 pk heeft de plug-in hybride SF90 XX Stradale ongeveer net zo veel vermogen als de SF-25 (lees: de huidige F1-auto van Ferrari). Anders dan bij het circuitwapen van Charles Leclerc, ligt er geen 1,6-liter V6 achterin, maar een 4,0-liter V8.

In bovenstaande video voelt Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst één van de slechts 799 geproduceerde coupéversies van de SF90 XX eens stevig aan de tand.

3. Ferrari Daytona SP3

Ondanks de gelimiteerde oplage is de SF90 XX niet eens de meest exclusieve auto uit het wagenpark van F1-ster Charles Leclerc. De Daytona SP3, waarvan slechts 599 zijn geproduceerd, weet de SF90 XX immers te overtreffen.

Aan boord geen V8 met hybridetechniek, maar een atmosferische V12. Leclerc is fan van matzwart, want zowel zijn SF90 XX als zijn Daytona SP3 is in deze kleur gespoten. Over de gehele lengte loopt een Monegaskische vlag. Dat kan allemaal als je Ferrari’s Tailor Made-programma doorloopt. Prijskaartje? Meer dan 2 miljoen euro. Ondanks die hoge prijs trapt deze eigenaar zijn Daytona SP3 flink af op een grasveldje.

4. Ferrari 812 Competizione Aperta

De vierde auto in het wagenpark van Charles Leclerc is een… Ferrari. Goh, verrassend. Het betreft een Ferrari 812 Competizione Aperta. Toen hij in 2021 verscheen, moest je er bijna zeven ton voor aftikken (in Nederland).

Leclerc zal dat een zorg zijn. Niet alleen is een paar ton wisselgeld voor een coureur die tientallen miljoenen per jaar verdient, ook zal de Ferrari-rijder hier vermoedelijk niet voor hebben betaald. Het is in het belang van de Italiaanse autobouwer dat hij altijd in Ferrari’s te zien is. Noem het een auto van de zaak.

5. Ferrari 488 Pista Spider

De Ferrari F1-coureur zou zich tevens eigenaar mogen noemen van een 488 Pista Spider. Wellicht niet zo exclusief als de eerdere modellen uit dit lijstje, maar evengoed een échte stuurmansauto. Ook deze auto van Charles Leclerc is geleverd in het matzwart met een rood-witte streep.

Achterin ligt een 3,9-liter V8 met twee turbo’s. Goed voor een vermogen van 720 pk en een koppel van 770 Nm. Daarmee sprint hij in slechts 2,9 seconden naar 100 km/h en is een topsnelheid van 340 km/h mogelijk.



