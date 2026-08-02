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Dit vreemde (en luide) geluid horen Mercedes-rijders vlak voor een ongeluk

Moderne auto’s zitten vol met veiligheidssnufjes waar de meesten waarschijnlijk nog nooit van hebben gehoord. Pre-Safe Sound van Mercedes-Benz is een systeem waar je hopelijk nooit letterlijk iets van hoort.

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Dit veiligheidssysteem is overigens geenszins nieuw. Mercedes-modellen zijn er al jaren mee uitgerust, maar je merkt er normaalgesproken niks van, omdat het systeem pas vlak voor een ongeluk in werking treedt.

Voorbereiden op de impact van een ongeluk

Veiligheidssystemen zoals ESC en de automatische noodrem grijpen in wanneer je als bestuurder de controle verliest of een ongeluk dreigt. Maar als een crash onvermijdelijk is (en dat detecteren de auto’s van tegenwoordig al enkele seconden voor de impact) treden andere functies in werking. Gordels worden aangetrokken en de ramen sluiten. Alles om je voor te bereiden op de klap die komen gaat.

Mercedes-Benz wil je trommelvliezen redden

Mercedes gaat met Pre-Safe Sound nog een stapje verder. Vlak voor de crash speelt de auto plots een luide ruis door de speakers. “Dit doen we om te voorkomen dat je trommelvliezen scheuren”, legt een veiligheidsexpert van de Duitse autofabrikant uit tijdens het persevenement rond de nieuwe Mercedes-Benz C-klasse.

“Als je trommelvliezen helemaal stilstaan, is de kans veel groter dat ze scheuren door de luide klap van het ongeluk”, vertelt hij. “Met deze luide ruis brengen we trommelvliezen alvast in beweging.”

Pre-Safe Sound activeert je stapediusreflex

De toon wordt afgespeeld op ongeveer 80 dB en activeert de zogeheten stapediusreflex, dat is de automatische samentrekking van het stijgbeugelspiertje in het middenoor als reactie op harde geluiden, waardoor het binnenoor wordt beschermd tegen geluidsschade.

Dergelijke systemen juichen we enorm toe (in tegenstelling tot dit verschrikkelijke EU-plan). Meer weten over de veiligheidssystemen van moderne auto’s? Check dan onderstaande reportage, waarin we het autokerkhof van crashtestorganisatie Euro NCAP bezoeken.