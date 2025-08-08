Deel dit: Share App Mail Tweet

Huisdier vervoeren in de auto? Dit is de veiligste manier

Soms moet je huisdieren vervoeren in de auto en dat wil je natuurlijk op een veilige manier doen. Maar wat is wijsheid als je je trouwe maatje van A naar B moet verplaatsen?

Allereerst is het altijd sterk af te raden om een huisdier los in je auto te vervoeren. In geval van een botsing kan een kat van vier kilo bij een snelheid van 50 km/h al een kracht uitoefenen die vergelijkbaar is met 100 kilo, zo zegt het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Daarom is het beter om kleinere dieren in een reismand te vervoeren. Plaats deze bij voorkeur achter de bijrijdersstoel, zodat hij stevig staat en niet kan schuiven.

Huisdier te groot voor reismand?

Sommige huisdieren, meestal honden, zijn te groot voor een eenvoudige reismand. In dat geval zijn er twee opties: vervoer in de bagageruimte of op de achterbank. Kies je voor de bagageruimte, zorg dan dat er een goed vastgezette kennel in staat.

Zowel de kennel als je viervoeter mogen tijdens de rit niet kunnen schuiven. Een antisliplaag in de kennel helpt om dat te voorkomen.Denk er wel aan dat aan de achterkant van je bolide de kreukelzone tot het slot van de achterbank loopt, dus een aanrijding van achteren loopt misschien naar voor je huisdier af.

Huisdieren vervoeren op achterbank van je auto

Je kunt je huisdier ook op de achterbank vervoeren. Doe dit bij voorkeur in een kennel die dwars op de achterbank staat en met de gordels wordt vastgezet. Een alternatief is een speciale reistas die je met het ISOFIX-systeem bevestigt. Dit is het systeem waarmee je ook kinderzitjes vastzet.