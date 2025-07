Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit moet je (niet) doen als je caravan begint te slingeren

Veel Nederlanders zijn of gaan met hun mobiele woning op pad. Het kan spannend zijn om met zo’n groot, zwaar gevaarte achter de auto te rijden. En dan bestaat er ook nog eens de kans dat de caravan van links naar rechts gaat slingeren.

Een caravan gaat niet zomaar slingeren, toch duiken er jaarlijks filmpjes op van spannende momenten voor vakantiegangers. Soms gaat het fout en crasht een auto of kantelt de caravan.

Voorkomen

Het liefst voorkom je dat jouw caravan achter de auto gaat slingeren. Zorg ervoor dat je daarom voldoende kogeldruk hebt en dus niet al jouw zware spullen achterin de caravan hebt liggen. Daarbij wil je niet al het gewicht hoog in de caravan plaatsen. Het liefst heb je het zwaartepunt van de belading in het midden van de caravan, op de as.

Spiegels Als je met een caravan op pad gaat, is het soms verplicht om grote spiegels te monteren.

Verder is het belangrijk om voor vertrek de bandenspanning te checken en niet te hard te rijden. De kans op slingeren wordt hoger naarmate je harder rijdt met een combinatie. Voorkom daarbij plotselinge stuurbewegingen en ga niet te hard over hobbels of oneffenheden. Staat er veel wind, dan kun je het best de snelheid verlagen. Wind kan er namelijk voor zorgen dat je caravan sneller gaat slingeren. Overigens kan dit ook zijwind zijn van een voorbijrazende vrachtwagen of touringcar.

Dit moet je doen als de caravan begint te slingeren

Begint je caravan toch achter de auto te slingeren, dan moet je hard remmen. Dit voelt misschien tegenstrijdig, maar door zo snel mogelijk de caravan en auto te vertragen stabiliseert de combinatie zich het snelst. Maak geen stuurbewegingen en ga zeker geen gas bijgeven, dit zorgt voor een caravan die harder gaat slingeren. Wat het gevolg is van op tijd hard remmen, zie je in onderstaande video van De Telegraaf.