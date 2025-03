Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de minimale afstand tussen snelheidsbord en een flitser

Stel je rijdt op een 100-weg en de maximumsnelheid wordt met een verkeersbord teruggebracht naar 70 km/h. Mag er dan vlak achter het 70-bord een flitser staan?

Nee, dat zou platgezegd een ‘naaistreek’ zijn, toch? Dat snapt ook het Openbaar Ministerie. Daarom gelden er minimale afstanden tussen snelheidsborden en flitspalen.

Weggebruikers moeten tijdig worden geïnformeerd

“Het verkeer in de richting van de flitspaal moet onmiskenbaar en tijdig voorafgaand aan de handhaving een bord met daarop de geldende maximumsnelheid of een bebouwde kom bord zijn gepasseerd”, lezen we in een document van het Openbaar Ministerie. “Dit impliceert dat bij rijbanen met meer dan één rijstrook indien mogelijk een bord zowel rechts als links van de rijbaan geplaatst moet zijn.”

In gebieden met een snelheidszone moet tussen een kruising en een eventuele flitspaal weer een snelheidsbord staan, zodat ook instromend verkeer van zijwegen is geïnformeerd over de daar geldende maximumsnelheid. Weggebruikers moeten dus allemaal duidelijk op de hoogte zijn gebracht voordat ze voorbij een flitser rijden.

Minimale afstand tussen snelheidsbord en flitser

Er hoeft echter geen rekening gehouden te worden met de eventueel hogere maximumsnelheid die vóór het gebod geldt. Op het moment dat je het bord met de nieuwe maximumsnelheid passeert, moet je al tot (onder) die snelheid zijn vertraagd. Wel geldt er een minimale afstand tussen snelheidsbord en flitser.

Geldende snelheid bij meetplaats Afstand bord voor meetplaats 15 km/h minimaal 40 meter 30 km/h minimaal 80 meter 50 km/h minimaal 140 meter 60 km/h minimaal 170 meter 70 km/h minimaal 190 meter 80 km/h minimaal 220 meter 90 km/h minimaal 250 meter 100 km/h minimaal 280 meter 120 km/h minimaal 330 meter

Er geldt trouwens ook een minimale afstand tussen een flitser en een snelheidsbord met daarop een hogere maximumsnelheid. Het zou namelijk flauw zijn als je op een 70-weg rijdt en bij het zien van een 100-bord al accelereert, maar vlak voor het 100-traject écht begint nog even op de 70-weg geflitst wordt.

Geldende snelheid bij meetplaats Afstand tot einde geldende snelheid 50 km/h minimaal 140 meter 60 km/h minimaal 170 meter 70 km/h minimaal 190 meter 80 km/h minimaal 220 meter 90 km/h minimaal 250 meter 100 km/h minimaal 280 meter Dit is alleen van toepassing indien de maximumsnelheid hoger wordt.

Verwarrende verkeerssituaties

