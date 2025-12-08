Deel dit: Share App Mail Tweet

Steenmarters komen niet op remvloeistof af: dit is de echte reden waarom ze in jouw auto zitten

Hoor je in de herfst en winter vaker klachten van auto-eigenaren die een steenmarters op bezoek hebben gehad? Dan kan kloppen. Waarom komen steenmarters deze herfst en winter naar je bolide?

Er gaan veel fabeltjes rond over steenmarters. Zo komt een steenmarter niet op bepaalde remvloeistof af. En voorkeur voor merk of model hebben ze niet.

Steenmarters komen overnachten in je auto

Steenmarters komen helemaal niet op auto-onderdelen af. Maar waarom zijn ze dan toch weleens in auto’s te vinden? En hoe zit het dan met de doorgebeten kabels?

Steenmarters zijn in de herfst en winter op zoek naar warme plekjes. Een auto wordt natuurlijk met het rijden warm en door goede isolatie blijft de motorruimte ook nog wel even op een lekker temperatuurtje. Sowieso zorgt een auto voor beschutting tegen regen en wind. Een steenmarter is dus gewoon op zoek naar een veilig, warm plekje.

Knagen aan kabels

Alleen overnachten is het probleem niet. Steenmarters houden het echter niet alleen bij slapen. De beestjes houden hun tanden scherp door te knagen. Kabels en andere harde materialen zijn ideaal om de tanden scherp te houden. Overigens heeft Honda speciale tape om dit knagen tegen te gaan.

Daarbij knagen steenmarters om nog een reden aan onderdelen van je auto: geurmarkering. Martertjes markeren hun territorium met geurklieren in hun mond. Door te kauwen op onderdelen van een auto, kunnen ze hun geur achterlaten.

Marters trekken dus met name in de herfst en winter richting je auto. Je kan verschillende dingen doen om schade te voorkomen. Zo heb je marterafweersystemen en kun je het best jouw auto in het licht parkeren. De motorkap openzetten kan ervoor zorgen dat een marter een andere auto kiest. Door de opening komt namelijk licht en kou naar binnen. Dan zien ze de auto niet als warme, donkere schuilplek.