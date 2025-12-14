Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit gebeurt er als je de goedkoopste benzine in een 1.000 pk Koenigsegg-motor gooit

Als je een auto rijdt met veel vermogen of het beste voor jouw bolide wil, dan tank je goede brandstof. Maar wat gebeurt er als je toch de goedkoopste benzine in een hyperexclusieve krachtcentrale gooit? Bijvoorbeeld in een van een Koenigsegg Gemera.

Dat is exact wat de engineers van Koenigsegg doen als de Britse autojournalist Mat Watson op bezoek is. Ze testen hoe de V8 presteert op Euro95.

Koenigsegg-motor

Euro95 is de goedkoopste benzine, bepaald niet ideaal voor de motor van de Koenigsegg Gemera. De 5,0-liter V8 levert samen met een de elektromotor tot 2.300 pk en 2.750 Nm aan koppel. Dit haalt hij alleen op ethanol of methanol (E85). Dit betekent echter niet dat de auto enkel op E85 te rijden is.

Op gewone benzine kun je ook met de Koenigsegg rijden, maar dan levert hij minder vermogen. Ongetwijfeld tankt geen Gemera-eigenaar – tenzij een noodgeval – goedkope Euro95-benzine, maar Euro98. Toch levert hij met een lager octaangetal nog behoorlijk wat vermogen.

Hoeveel pk op goedkope benzine?

Overigens zegt CEO Christian von Koenigsegg dat de motor aan de testbank is gekoppeld om emissies en rijeigenschappen te testen, niet om maximumvermogen te draaien. Toch haalt de Gemera-motor tot 1.050 pk en 1.100 Nm aan koppel met de goedkope benzine. De engineers vertellen dat 1.200 pk het Euro95-target is. De Jesko draait volgens de CEO tot 1.270 pk op Euro95 omdat de vergelijkbare V8 dan voorzien is van grotere turbo’s. Overigens levert die Jesko op Euro98 28 pk meer.

Kortom, de motoren van Koenigsegg worden specifiek getuned om ook op de goedkoopste benzine goed te draaien. Althans, op de goedkoopste Europese brandstof. Buiten Europa kan de benzinekwaliteit veel slechter zijn.

Dit betekent niet dat iedere auto blij wordt van Euro95. Zo mogen auto’s van Alpina enkel Euro98-benzine en zijn ze hier ook specifiek op afgesteld. Check hier of jij misschien beter andere benzine kunt tanken.