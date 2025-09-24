Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit drinken F1-coureurs tijdens races en dit kost het

Een F1-race is een behoorlijk fysieke uitdaging. Dat komt door de g-krachten, de hitte in de cockpit en de intensieve stuurbewegingen. Coureurs verliezen daardoor in een race van anderhalf uur soms wel twee liter vocht. Om uitdroging te voorkomen, is er in alle auto’s een speciaal drinksysteem ingebouwd. Maar wat zit er eigenlijk in de drinkfles en hoe werkt het?

De meeste coureurs drinken geen sportdrank, maar een simpele mix van water en elektrolyten. Dat zijn mineralen, zoals natrium, kalium en magnesium, die het lichaam helpen om vocht beter vast te houden en spierkrampen tegen te gaan. Soms worden er vitaminen of energiezouten toegevoegd, afhankelijk van de voorkeur van de coureur en het team. Het is dus niet de bedoeling dat de drank energie levert, zoals suikerrijke frisdrank dat doet, maar vooral dat het lichaam in balans blijft onder extreme omstandigheden.

Drinken tijdens F1

Sommige coureurs, zoals Lewis Hamilton, willen een zo neutraal mogelijke oplossing te drinken krijgen. Dit om maagklachten tijdens de race te voorkomen. Andere rijders experimenteren met smaken of lichte isotone drankjes, maar de nadruk ligt altijd op hydratatie, niet op suiker of cafeïne.

Opvallend genoeg besluiten coureurs soms geen gebruik te maken van het drinksysteem, bijvoorbeeld als de race wordt verreden bij koelere omstandigheden. De reden is eenvoudig: de vloeistof en het systeem voegen gewicht toe en in de F1 telt elk grammetje.

Hoe werkt een drinksysteem?

Achter de stoel of in de neus van een F1-auto zit een flexibele zak, vergelijkbaar met een camelbak die fietsers gebruiken. Deze wordt gevuld met vloeistof en is aangesloten op een dunne slang die naar de helm van de coureur loopt. Aan het uiteinde van het drinksysteem zit een mondstuk dat tijdens de race binnen handbereik is. Om te drinken drukt de coureur op een knop op het stuur. Een kleine pomp duwt de vloeistof dan door de slang naar het mondstuk.

In sommige gevallen is er een ‘drinksysteem’ zonder pomp en zuigt de coureur de vloeistof zelf naar binnen. Op deze manier heb je dus eigenlijk alleen een zak en een mondstuk en bedien je ook geen knop aan het stuur. De reden hiervoor is alweer dat een extra pomp gewicht kost. Bovendien kunnen deze pompen tijdens een race kapotgaan, waardoor de coureur geen mogelijkheid heeft om gehydrateerd te blijven. Dat gewicht bij F1 alles is, bewijst Red Bull wel. Vorig jaar besloot het team namelijk geen door fans gemaakt design te gebruiken, omdat de lak teveel zou kunnen wegen.

Dit kost het

Op de website van het F1-raceteam Williams legt Patrick Harding, de persoonlijke trainer van Alex Albon, uit wat de coureurs drinken tijdens de races. Hij laat verder het drinksysteem zien en in zijn hand zien wij de elektrolyten die toegevoegd worden aan het water. De trainer zegt niet expliciet wat hij toevoegt, maar als we goed kijken kunnen we zien dat de elektrolyten van het merk SIS zijn. Deze kun jij ook gewoon via Bol.com bestellen voor 15,99 euro.