Deel dit: Share App Mail Tweet

Jager of politie bellen? Dit moet je doen na een aanrijding met wild

Ieder jaar zijn er in Nederland duizenden aanrijdingen met wild. Maar wat moet je doen als het noodlot al heeft toegeslagen. De politie of een jager bellen?

Allereerst is het vooral van belang om rustig te blijven en op een veilige plek de auto neer te zetten. Rij niet door. Doorrijden na een aanrijding is altijd strafbaar.

Als je de auto op een veilige plek hebt gezet, kun je het beste de gevarenlichten van het voertuig aanzetten en een veiligheidsdriehoek plaatsen. Zo voorkom je dat je zelf het slachtoffer wordt van een aanrijding wordt aangereden. Daarna is het zaak om de politie in te schakelen. Dit doe je met het nummer 0900-8844, want zelden is de situatie voor jou levensbedreigend. Sta je op een erg onveilige plek of kunnen anderen in gevaar komen door bijvoorbeeld brokstukken van de auto op de weg, bel dan 112. Bel ook als het dier niet blijft liggen.

Dit heeft als reden dat de politie na de aanrijding bijna altijd iemand van faunabeheer zal oproepen om de zaak verder af te handelen. Deze mensen hebben een het speciale recht en vergunning om deze dieren te mogen vervoeren en tevens gewonde dieren uit hun lijden te verlossen. Als het dier er na de aanrijding vandoor gaat, zal deze persoon het dier opsporen, zodat het niet langzaam en pijnlijk hoeft te sterven. Dit geldt overigens ook voor de landen om ons heen. In landen als Duitsland en Frankrijk is het in ieder geval verplicht om de politie te bellen, maar wordt er lokaal geadviseerd om daarnaast een jager in te schakelen.

Niet doen

Het doorgeven van de aanrijding-locatie en het wachten op bevoegde personen is dus een goede zaak, maar er zijn ook dingen die je beter kunt laten. Zo moet je niet zelf achter het dier aan gaan of het wild zelf meenemen. Het meenemen van het dier wordt als stropen gezien en is dus strafbaar. Laat een bevoegde het dier meenemen. Als laatste heeft de dierenambulance bellen vaak geen zin, want groot wild maakt weinig kans met revalideren. Dus als je belt, bel dan direct met de politie.