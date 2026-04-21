Criminelen stelen op idiote manier brandstof en dat kost jou 1.000 tot 2.000 euro

Brandstofdiefstal door een gat in de tank te boren komt steeds vaker in het nieuws. Zo werden vier auto’s eerder deze maand in Heerlen van hun brandstof ontdaan. Voor de eigenaren blijven een forse schade en een lege tank over. Wat kun je ertegen doen?

Deze manier van brandstof stelen zorgt maar voor een klein gaatje in de tank, maar kost veel geld om te verhelpen.

Schade loopt snel op

Het stelen van brandstof door in de tank te boren komt steeds vaker voor. Aanvankelijk vond de diefstal vooral bij vrachtwagen plaats. Dat komt omdat daders hier in een keer veel diesel kunnen buitmaken. Nu de brandstofprijzen flink zijn gestegen worden personenauto’s ook interessante doelwitten. De schade zit niet alleen in de gestolen brandstof. Een tank met een gat kun je niet zomaar repareren en moet meestal worden vervangen. Kosten daarvoor lopen op tot 1.000 à 2.000 euro. Bij grotere voertuigen of extra schade aan leidingen ligt dat bedrag nog hoger. Daar komt bij dat de auto niet meer rijdt en moet worden afgesleept.

Zo voorkom je dat je brandstof wordt gestolen

Eigenaren doen nog weinig om dit soort diefstal van brandstof te voorkomen. Toch zijn er simpele tips die helpen de risico’s te beperken. Het belangrijkste hierbij is de locatie: Parkeer de auto op een goed verlichte plek, die binnen een omheining of in een garage is. Maar ook op deze plekken hoef je niet schadevrij te blijven. Zet hem dichter bij een muur of andere auto, zodat de onderkant minder goed bereikbaar is. Veel duurdere moderne auto’s hebben al een bodemplaat die het stelen bemoeilijkt. Een kleine lekkage valt soms pas later op. Ruik je brandstof, laat de tank direct controleren. Een andere indicatie dat er met je tank gerommeld is, is een grote plas vloeistof onder je auto. Ook hier moet je eerst ruiken of het brandstof is, want een kleine plas kan ook door de afwatering van je auto komen.