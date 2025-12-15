Remco Slump
Remco Slump Extra Vandaag
Deze voorrangsregel lappen bijna alle automobilisten aan hun laars

(Afbeelding: Noël van Bilsen)

Dat voetgangers voor gaan op een zebrapad snappen de meeste automobilisten gelukkig wel. Maar er is één voorrangsregel die zo goed als dagelijks door bijna alle bestuurders aan de laars wordt gelapt.

We snappen dat het soms moeilijk is om links en rechts uit elkaar te houden, maar daar gaan we het dan ook niet over hebben. Het principe van de voorrangsregel waar wij op doelen, is namelijk veel simpeler.

Voorrangsregel die automobilisten vergeten

Ooit gehoord van: rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor? Die regel geldt ook voor mensen te voet. En dat vergeten automobilisten uitzonderlijk vaak.

Moet je stoppen voor fietsers die wachten bij zebrapad?

Als jij met de auto (of op de fiets, scooter of motor) links of rechtsaf wil slaan en er komt een voetganger aan die rechtdoor dezelfde weg wil oversteken, dan moet jij wachten.

Ook skateboarders en skaters zijn voetgangers

Daarbij maakt het voor de voorrangregel dus niet uit dat een voetganger geen bestuurder is. Overigens kunnen ook mensen die níét lopen een voetganger zijn. Denk aan skateboarders of skaters.

