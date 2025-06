Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze vier gadgets maken jouw vakantie veel leuker

De zomervakantie staat weer voor de deur. Hoogste tijd voor gadgets die uw reis of verblijf aangenamer en makkelijker maken. En later uw zakelijke trip.

Autovisie licht in de rubriek Rijk Mengsel iedere twee weken de leukste gadgets voor autoliefhebbers uit. Ditmaal met hebbedingen voor jouw vakantie.

Porsche-koffer Porsche

Design Porsche Design heeft een nieuwe aluminiumkofferlijn die gebaseerd is op de rolbeugel van de Porsche 911 Targa. Hij is verkrijgbaar in drie maten: een handbagage-vriendelijke variant van 40 liter en een ruimbagage-optie van 72 en 102 liter.

Door het aluminium is de koffer niet alleen stijlvol, maar worden ook uw spullen goed beschermd tijdens de reis. Toch zijn de koffers af fabriek makkelijk te kraken, het slot staat standaard ingesteld op ‘911’. Dit is natuurlijk aan te passen. Dat is niet de enige knipoog naar de 911. Zo zijn de wielen gebaseerd op klassieke Carrera-wielen. Jammer genoeg kennen de koffers ook een Porsche-prijskaartje. Hij kost minimaal 1.250 euro.

Draagbare koffiemachine merkloos

Het merendeel van de Nederlanders gaat met het vliegtuig op vakantie. Gaat u toch met de auto, dan kan een draagbare koffiemaker onderweg en op de camping een leuke en handige gadget zijn. De gadget werkt op batterijen en kan zo draadloos meerdere warme kopjes koffie zetten met koud water, maar ook zo’n 50 bakkies zonder het warmte-element te gebruiken. IJskoffie of warm water opgieten?

Het is beide mogelijk, als u maar koffiecapsules en water bij u hebt. De koffiemachine kost slechts 55,99 euro.

Wifi-router TP-Link

Inmiddels is bijna niets belangrijker dan verbonden zijn met het internet. Soms moet het hele gezin daarom in het buitenland een e-sim kopen, maar een draadloze router is ook een goede optie. Zo kan met één simkaart iedereen met toegang tot de router foto’s plaatsen en video’s streamen op vakantie. Er zijn inmiddels ook al geavanceerdere routers die gebruikt kunnen worden als sim-hotspot en wifi-versterker.

Zo zijn ze op een hotelkamer of de camping ook aan het bestaande netwerk te koppelen. En – niet geheel onbelangrijk – de router kan ook uitgezet worden… De TP-link kost net geen 50 euro.

Zonnebril MINI

De meeste Nederlanders gaan op strandvakantie en dan mag een zonnebril natuurlijk niet ontbreken. Hij zorgt voor bescherming van uw ogen tegen de zon, maar ook tegen opwaaiend zand. Als Mini-liefhebber kunt u bij Ekris terecht voor een zonnebril van het Engels-Duitse merk. De bril is geproduceerd door Dick Moby en wordt handgemaakt in Italië. De bril kost 114,79 euro.