Voorkom krassen: op deze manier was je een auto het beste

Goed voor je auto zorgen is belangrijk, want dan gaat hij langer mee. Dat geldt niet alleen voor de techniek, maar ook voor de buitenkant. Maar hoe voorkom je krassen en kun je jouw auto het best wassen?

Voordat het wassen begint, kun je het beste je auto eerst afspoelen met een hogedrukspuit. Hiermee kun je alvast het ergste vuil van je vierwieler afkrijgen, maar pas wel goed op voor bijvoorbeeld rubbers. Hou verder de spuit niet dichter dan 20 centimeter van de lak af, zodat je deze niet beschadigd. Overigens mag je niet overal op straat je auto wassen.

Wat je nodig hebt

Voor het wassen van de auto heb je een paar zaken nodig. Zo kun je een spons gebruiken, maar is een microvezel washandschoen beter voor de lak. Daarnaast is het verstandig om twee emmers klaar te hebben staan. De eerste is gevuld met schoon water en de tweede met een mix van water en autoshampoo.

Verder wil je misschien ook nog de velgen en ruiten schoonmaken. Hiervoor heb je producten als velgenreiniger en glasreiniger. Let bij het wassen van de autoruiten erop dat je in de lengte werkt, zodat je geen kringen en vuil achterlaat. Een voordeel van zelf wassen is dat het meestal goedkoper is dan een wasstraat.

Wassen van de auto

Gebruik dus het liefste voor het wassen een microvezel washandschoen, want deze geeft minder kans om krassen in de lak te maken. Daarnaast was je de rest van de auto met de autoshampoo hetzelfde als de ruiten: in de lengterichting. Zo voorkom je cirkelvormige krassen. Wees verder ook hier voorzichtig met je autolak, dus vermijdt hard boenen. De beste remedie tegen hardnekkig vuil is het los proberen te weken.

Als het goed is, is je auto na het wassen weer lekker schoon, maar hij moet nog drogen. Doe dit niet aan de lucht, want dan blijf je plekken zien. Gebruik in plaats daarvan een droogdoek. Dit is een heel zachte doek, die geen beschadigingen aan de lak aanbrengt. Soms moet je oppassen met je gereedschap. Deze borstel moet je nooit gebruiken om je auto te wassen.