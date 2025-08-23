Deel dit: Share App Mail Tweet

In deze vakantielanden loop je risico op de hoogste snelheidsboete

Harder rijden brengt altijd een risico van een boetes met zich mee. Maar in welke landen komt deze rekening je na je vakantie het duurste te staan?

De laagste boetes worden natuurlijk uitgedeeld voor lage snelheidsovertredingen op de snelweg. De hoogste worden in Europese landen over het algemeen gegeven voor grote snelheidsoverschrijdingen binnen de bebouwde kom. In het buitenland worden ook veel parkeerboetes uitgedeeld.

Boetes in Nederland duur

In ons land zijn de boetebedragen soms niet mals, maar hoe vergelijken we met andere landen? In Nederland beginnen boetes bij 27 euro en lopen op tot 510 euro. Daarbij laten we boetes die specifiek door de officier van justitie zijn opgelegd buiten beschouwing, want die zullen per geval verschillen.

Boetes in Frankrijk, Italië en Duitsland

De snelheidsboetes beginnen in Frankrijk bij 68 euro en dit moet je betalen als je tot 20 km/h te hard rijdt op een snelweg. De Franse wet maakt onderscheid tussen wegen waar een vaste snelheidslimiet is en wegen waar borden de snelheid aangeven. Denk hierbij niet alleen aan maximumsnelheids-borden, maar ook aan bijvoorbeeld matrix-borden. Als je hier voorbijraast met meer dan 50 km/h te hard, dan lopen de bedragen snel op. De hoogste bekeuring die je hier kunt krijgen is namelijk 1.500 euro. Wist je trouwens dat je in deze landen een internationaal rijbewijs nodig hebt om te rijden.

Italië is net wat goedkoper. Hier starten de boetes namelijk bij 41 euro, voor overschrijdingen tot 10 km/h. Rij je meer dan 60 km/h te hard? Dan beginnen de boetes bij 829 euro.

De allerhoogste snelheidsboete ooit In 2010 werd in Zwitserland de hoogste boete ooit uitgedeeld aan een Zweedse bestuurder van een Mercedes-Benz SLS AMG. De hardrijder werd gepakt met 290 km/h op een 120-weg. In dit land zijn de boetes vanaf 40 km/h overschrijding inkomenafhankelijk. Rekening houdend met inflatie en wisselkoersen moest de rijke bestuurder daarom ruim 1,1 miljoen euro betalen. Ook in Finland geldt dat de boetes inkomenafhankelijk zijn.

Duitsland is één van die landen waar de bedragen gemiddeld genomen echt lekker laag liggen. Tot 10 km/h betaal je 30 euro en bij meer dan 70 km/h overschrijding betaal je 800 euro. Tegenwoordig is het ook een stuk makkelijker om boetes voor bellen achter het stuur uit te delen.

Landen als Spanje en het Verenigd Koninkrijk

Spaanse boetes lopen niet zover uiteen als in andere landen. Het startbedrag is hier namelijk een best hoge 100 euro voor lichte overtredingen. Bij zware overschrijdingen loopt dit op tot 600 euro. De Britten hebben het hoogste startbedrag van allemaal. Hier beginnen de bekeuringen namelijk met 116 euro betalen en die lopen helemaal op tot 2.900 euro. Volgens mij hebben we een winnaar (of verliezer?) gevonden.

In Zweden en Noorwegen zijn de boetes niet inkomensafhankelijk. Daarnaast zijn de hoogste bekeuringen nog steeds een stuk lager dan bij de Fransen of de Britten. Zo is het hoogste bedrag in Noorwegen, waar een bedrag voor staat, net boven de 900 euro. In Zweden is het maximumbedrag een stuk lager, ongeveer 360 euro. In dat laatste land liggen de grenzen voor het hoogste bedrag wel een stukje lager. Waar dit in andere landen rond 50 km/h overschrijding uitgedeeld wordt, is dit in Zweden vanaf 30 en 35 km/h. Deze grens is afhankelijk van de soort weg waar je op rijdt.