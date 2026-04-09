Deze autoshampoo van 32 cent verslaat duurdere merken op alle fronten

Als je echt om je auto geeft, dan was je hem natuurlijk niet in een wasstraat maar met de hand. Ga je met twee emmers en een hogedrukreiniger aan de slag, dan is een goede autoshampoo natuurlijk essentieel. Deze, die slecht 32 eurocent per wasbeurt kost, blijkt veel beter dan duurdere producten.

De markt van autopoetsspullen wordt overspoeld met allerlei nieuwe merken die de beste resultaten beloven. Omdat je ongetwijfeld door de bomen het bos niet meer ziet, testte het Duitse autoblad Autobild even geleden negen autoshampoos.

De beste autoshampoo

De autoshampoos werden gemixt zoals de fabrikant het op de verpakking vermeldt. Vervolgens zijn er allerlei testen gedaan: schuim, reinigingskracht, pH-waarde en nog veel meer.

Winnaar verslaat duurdere shampoo’s

De winnaar is de shampoo van Sonax. Deze koop je al voor een kleine 7 euro en doet op geen enkel vlak onder voor duurdere autoshampoo’s. Per wasbeurt ben je slechts 32 eurocent kwijt.

In het onderzoek haalt hij 98 van de 100 punten. Alleen op overgespoten oppervlakken laat hij twee punten liggen. Overigens schuimt de winnende autoshampoo minimaal. Uit het onderzoek blijkt dat schuim de reinigingskracht juist vermindert.

De producten op een gedeelde plek twee, Dr. Wack A1 Speed en Nigrin Autoshampoo, doen ook erg goed hun werk. Dr. Wack is alleen een stuk duurder per wasbeurt en Nigrin is goedkoper maar laat iets meer vlekken achter.