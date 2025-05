Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze auto-additieven moet je (niet) gebruiken

Loop een automaterialenwinkel binnen en je ziet stellingen vol met additieven om in iedere opening van uw auto te gieten. Welke middelen voegen echt iets toe?

Autovisie licht in de rubriek Rijk Mengsel iedere twee weken de leukste gadgets voor autoliefhebbers uit. Ditmaal dompelen we onszelf onder in additieven voor jouw auto.

Octaanbooster Wynn’s

Een octaanbooster is één van de onschuldigste additieven. Sommige goedkope merken bevatten weliswaar agressieve stoffen die de injectoren kunnen aantasten, maar een flesje van een goed merk kan in de juiste verhouding geen kwaad. Het additief zorgt ervoor dat het octaangetal van de benzine wordt verhoogd. Dit kan detonatie (pingelen) voorkomen en zorgt in sommige gevallen ook voor meer vermogen. Vooral bij een turbomotor (die getuned is) zal een octaanbooster werken.

Bij normale benzinemotoren heeft een booster weinig tot geen effect en is het dus weggegooid geld. Een fles octaanbooster van Wynn’s koop je voor 9,87 euro.

Brandstofstablisator Liqui Moly

Moderne E10-benzine heeft een beperktere houdbaarheid dan de oude Euro95. In een plugin hybride of hobbyauto waar niet vaak mee getankt wordt, kunt u het best Euro98 of Octaan 102 tanken. Lukt dit niet, of wilt u het zekere voor het onzekere nemen, dan kan er gekozen worden voor een brandstofstablisator.

Deze voorkomt het schiften van de benzine en het aantrekken van vocht, wat een nadelige invloed heeft op de motor. Mits in de juiste dosering gemengd en met een additief van goede kwaliteit kan een brandstofstablisator geen kwaad. Een flesje E10-additief kost 9,99 euro.

Injectorreiniger Wynn’s

Een ander additief dat echt kan werken, is een reinigingsmiddel voor de injectoren en het brandstofsysteem. Het kan zorgen voor een schonere (weg naar) verbranding en een betere prestatie van de motor. Let wel, veelal maakt het met name de bougies schoner en die zijn meestal makkelijk en goedkoop te vernieuwen. Daarbij is het geen wondermiddel.

Zwaar vervuilde injectoren kunnen niet op deze manier gereinigd worden. Besluit u een injectorreiniger te gebruiken, dan is het slim om daarna de filters van uw auto eerder te vervangen, want deze kunnen vol raken door de troep die loskomt. Een flesje injectorreiniger van Wynn’s kost 9,99 euro.

Wrijvingsverlagers Liqui Moly

Veel additieven hebben slechts tijdelijk effect en lossen een probleem van een benzine- of dieselmotor niet op. Bij anti-rook, olielekstoppers, koppakking-sealers, thermostaat-freezers en koelsysteem-afdichters kunt u beter wegblijven. Ze kunnen soms zelfs schade toebrengen aan de motor. Gooi, tenzij als noodmaatregel, niets in het koel- of olieysysteem van uw auto.

Met één uitzondering: wrijvingsverlagers. Deze kunnen bij oudere motoren zorgen voor minder slijtage, maar moderne motoren kunnen verstopt raken. Voor een wrijvingverlager van Liqui Moly betaal je 22,99 euro.