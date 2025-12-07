Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze ambulance heeft geen rode strepen: wat is daarvan de reden?

Deze ambulance ziet er op het eerste oog een beetje vreemd uit. Wat scheelt eraan? Nou, hij mist zijn rode markeringen en moet het doen met enkel blauwe en donkergele strepen. Wat is daarvan de reden?

Dit type markering wordt secundaire striping genoemd. Ambulances met deze strepen dienen een ander doel dan de reguliere ambulancevoertuigen met zogeheten primaire striping.

Verschil tussen ambulance met primaire en secundaire striping

De bekende combinatie van rood-blauwe strepen vormen de primaire striping. Deze markering mag uitsluitend gebruikt worden op hulpdienstvoertuigen die ook zijn uitgerust met zwaailichten en een sirene.

“De secundaire striping wordt toegepast op voertuigen die worden ingezet voor ondersteunende taken, eventueel in combinatie met een beperkt voorkomende operationele functie”, zo schrijft het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid houdt deze organisatie in de gaten wie deze auteursrechtelijk beschermde striping voert.

Anders dan de primaire striping, mag de secundaire striping ook op een ambulance zónder sirene en zwaailichten worden toegepast, legt het NIPV uit. Deze strepen zijn dus bedoeld voor ambulances die ondersteunende taken uitvoeren, zoals gepland patiëntenvervoer tussen ziekenhuizen.

Dit zijn lang niet altijd taken waarbij met toeters en bellen gereden hoeft te worden. Nu weet je waar de blauw-gele strepen voor dienen. Maar weet je ook wat de functie is van deze vreemde kettinkjes onder een ambulance?

Politieauto’s met blauwe strepen

Naast ambulances, kun je op straat overigens ook politieauto’s tegenkomen met enkel blauwe strepen. Dit zijn trainingsvoertuigen, zoals ook op deze auto’s staat.

Hiermee oefenen agenten in opleiding het rijden met zwaailichten en sirene in het gewone verkeer. De rijdocent en agenten in spe zijn gekleed in burger en de auto heeft niet de operationele bevoegdheden die échte politiewagens hebben. Overigens krijgt de politie nieuwe sportieve elektrische auto’s.