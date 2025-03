Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze AliExpress-gadget maakt einde aan grote Tesla-ergernis

Het interieur van Tesla’s staat bekend om zijn eenvoud en minimalisme. Bijna alle functies zitten in het infotainmentscherm verstopt. Vind je dit niets? Dan moet je geen auto van het merk kopen. Of je installeert deze AliExpress-gadget.

Niet in iedere Tesla ontbreekt een digitaal dashboard. De topmodellen, de X en de S, hebben gewoon een scherm achter het stuur.

We begrijpen goed dat het ontbreken van het digitale instrumentarium een grote ergernis kan zijn voor veel Tesla-eigenaren. Gelukkig is er middels een simpele AliExpress gadget een einde te maken aan de irritatie.

Wat houdt de gadget in? Het is een 8,8-inch scherm dat relatief eenvoudig achter het stuur te installeren is. Het synchroniseert met het centrale scherm in de auto en laat zodoende snelheid, buitentemperatuur, batterijpercentage, verlichtingsinformatie, deurwaarschuwingen, snelheidswaarschuwingen, Auto Pilot-informatie en bandendruk zien.

Ook biedt dit kleine aanraakscherm Apple Carplay en Android Auto, iets wat je standaard niet in een Tesla vindt. Een serieuze upgrade dus. Het scherm is te koop vanaf zo’n 177 euro.