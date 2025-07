Deel dit: Share App Mail Tweet

De royale autocollectie van F1-ster Brad Pitt

Brad Pitt een Formule 1-ster? Jazeker, de acteur speelt namelijk de hoofdrol in de nieuwe bioscoopfilm genaamd F1. De 61-jarige Amerikaan lijkt zijn acteerwerk ook een passie te hebben voor auto’s, want hij houdt er een royale autocollectie op na.

De film F1 is geregisseerd door Joseph Kosinski en medegeproduceerd door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De film draait om – je verwacht het niet – de Formule 1.

De autocollectie van F1-acteur Brad Pitt

Brad Pitt rijdt soms elektrisch. Niet in een saaie Model 3, maar in een fraai samengestelde Porsche Taycan. Wist je trouwens dat je Taycans tegenwoordig voor enigszins behapbare bedragen oppikt als occasion?



Brad Pitt heeft zijn bereik in het verleden meermaals ingezet om aandacht te vragen voor een beter klimaat. In 2007 kwam hij in een tot waterstofauto omgebouwde BMW 7-Serie aanrijden naar de filmpremière van Ocean’s 13.

Liefhebbersauto’s

Het zullen enigszins flexibele principes zijn, aangezien de Hollywood-acteur voor dagelijks vervoer een Audi Q7 in de schuur zou hebben staan. Een flinke SUV voor Nederlandse begrippen, maar in de Verenigde Staten zijn auto’s van dat formaat niets bijzonders. Ook zijn Bentley Continental GT met enorme W12 is bepaald geen klimaatlievelingetje.

Daarnaast schijnt de filmster nog een hele collectie aan liefhebbersauto’s te hebben. Denk aan een Chevrolet Camaro SS, Audi R8 (de betaalbaarste supercar van Nederland), Aston Martin Vanquish, Mercedes-Benz G-klasse en, als klap op de vuurpijl, een Lamborghini Aventador. Jaloers? Wij? Nee joh, hoe kom je erbij?