Deel dit: Share App Mail Tweet

De naam van deze Lamborghini spreek jij altijd totaal verkeerd uit

Sommige merk- en modelnamen uit autoland zijn vrij lastig uit te spreken. Denk aan de Lamborghini Gallardo. Waarschijnlijk spreek je die naam totaal verkeerd uit.

De naam Lamborghini spreek je dankzij dit handige ezelsbruggetje nooit verkeerd uit. Ook Gallardo blijkt verdraaid lastig.

Hoe spreek je Lamborghini Gallardo uit?

In een Instagram-reel wordt een Italiaan naar de uitspraak van verschillende Lamborghini-modelnamen gevraagd. Hoewel ‘onze’ uitspraak van Murciélago, Countach, Centenario en Revuelto op wat verkeerde klemtonen en een missende Italiaanse tongval na redelijk in de buurt komt, ontstaat over de uitspraak van Gallardo discussie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een dubbele L, dat zal dan wel als een J-klank uitgesproken moeten worden, toch? Fout! Gallardo met L-klank is juist, volgens deze Italiaan. En hier wordt niet zomaar een Italiaan gevraagd, maar de bekende Lamborghini-testcoureur Valentino Balboni. Hij zal het wel weten.

Spaanse stier

Hoewel de Italianen een dubbele L over het algemeen niet als J-klank wordt uitgesproken, gingen wij er ook vanuit dat je door ‘Gajardo’ te zeggen op applaus van de Italianen kon rekenen.

Net als veel andere Lamborghini-modellen, is ook de Gallardo vernoemd naar een bekende vechtstier. De Gallardo is een Spaanse stier en in Spanje vertaalt een dubbele L zich wél naar een J-klank. Zo vreemd was de gedachte achter ‘Gajardo’ dus niet.