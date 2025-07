Deel dit: Share App Mail Tweet

De bizarre autocollectie van F1-coureur Nico Hülkenberg

F1-coureur Nico Hülkenberg is dé ster van Silverstone. Na 239 GP’s wist hij eindelijk het podium te halen. Autosportfans zijn dolblij voor de Duitser. En als ze weten welke auto’s de Formule 1-ster privé rijdt, vast ook stikjaloers.

Lando Norris won afgelopen weekend zijn thuisrace op Silverstone. Toch valt zijn zege in het niet bij de prestatie van Nico Hülkenberg. De Duitser sleepte zijn tract… eh, Sauber F1-auto als derde over de finish. Daarmee pakte de 37-jarige coureur eindelijk zijn eerste podium.

De royale autocollectie van F1-ster Nico Hülkenberg

Hülkenberg rijdt al sinds 2010 in de koningsklasse van de autosport en dat heeft hem klaarblijkelijk geen windeieren gelegd. Hoewel hij niet voor een topteam in de Formule 1 rijdt, heeft hij wel een bijzonder fraaie autocollectie.

Pagani Huayra Tempesta

De Sauber-rijder wordt in Monaco, waar hij net als vele andere F1-coureurs woont, af en toe gezien in een Pagani Huayra Tempesta. Prijskaartje? 160.000 euro. Nee, niet voor de hele auto, maar alleen voor het Tempesta-optiepakket.

Die heeft Hülkenberg aangevinkt, waardoor Pagani zijn auto uitgerust heeft met extra lichte onderdelen, grotere wielen, een gewijzigd onderstel én een andere uitlaat. Zo kun je het zalige geluid van de 740 pk sterke V12 achterin nog beter horen. De complete auto zal zo’n twee tot drie miljoen euro hebben gekost. Ook Lewis Hamilton had een Pagani, maar die is (meermaals) gecrasht.

Porsche 911 GT3 RS

Als F1-coureur kan een van de best sturende straatauto’s ter wereld uiteraard niet ontbreken in je collectie. We hebben het over de Porsche 911 GT3 RS, die in 2023 nog de Autovisie Supertest won (al had Hülkenberg eerder ook een GT3 RS van de vorige generatie).

Het is een hardcore circuitauto, maar dan mét kenteken. “Vanuit rijdynamisch perspectief grenst deze 992 GT3 RS dicht aan de volmaaktheid”, stelde Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst over de Porsche.

Ook Max Verstappen schijnt in het bezit te zijn van een 911 GT3 RS. Leuk speelgoed voor F1-coureurs zoals Nico Hülkenberg en Max Verstappen, maar met een prijskaartje van minstens 350.000 euro blijft dit een utopie voor de gewone sterveling.

Porsche 911 Targa 4 GTS

Wat is beter dan één 911? Juist, twee 911’s! Toegegeven, het Porsche 911-gamma is tamelijk breed. Waar de GT3 RS-uitvoering bedoeld is voor het circuit, is de 911 Targa 4 GTS bedoeld om te cruisen en af en toe enthousiast over een bergpas te sturen.

De GTS is overigens (voor het eerst in de 911-geschiedenis) uitgerust met hybridetechniek. Niets nieuws voor Nico Hülkenberg. In de Formule 1 wordt sinds 2014 met hybrides geracet.

Porsche 911 GT3 Touring

Nico Hülkenberg is gek op de Porsche 911, want hij lijkt zelfs een derde te hebben. Het wat-moet-je-ermee-gehalte zal volgens velen hoog liggen, maar wij autofanaten begrijpen hem maar al te goed. Vreemd is het grote aantal Porsches overigens niet. In 2015 won hij met Porsche immers de befaamde 24 Uur van Le Mans.

Deze derde 911 betreft de GT3 Touring-uitvoering. De GT3 is het iets tammere broertje van de GT3 RS, en de Touring-toevoeging maakt hem qua uiterlijk een tandje ingetogener. Feitelijk is het een GT3 zónder de grote achtervleugel. In Nederland begint dit model bij een kleine 323.000 euro.

Ferrari 599 GTO

We zijn nog niet klaar. Nico Hülkenberg zou zich ook eigenaar mogen noemen van een Ferrari 599 GTO. Net als zijn Pagani, heeft deze Ferrari een V12. Die ligt echter niet achterin, maar juist in de neus. Van de Ferrari zijn slechts 599 exemplaren gebouwd.

Nog meer auto’s van F1-coureur Nico Hülkenberg

Dit zijn enkel de auto’s waarin Nico Hülkenberg geregeld gezien wordt in Monaco, maar zijn collectie is ongetwijfeld groter. Zo is geen van deze modellen een gezinsauto en die zal hij als vader van een dochtertje ongetwijfeld hebben. Ook heeft hij mogelijk nog een Porsche 911 GT2 RS. Hülkenberg deelde in het verleden beelden waarin met een GT2 RS over de Nordschleife scheurde.