De bizar hoge onderhoudskosten van een Lamborghini Revuelto

Dat de onderhoudskosten van een Lamborghini Revuelto niet mals zijn, lag in de lijn der verwachting. De supercar kost je met gemak vijf of zes ton. Wie een beetje zijn best doet tijdens het samenstellen, kan daar zelfs ver overheen.

Lamborghini behoort tot de Volkswagen Group, maar dat neemt niet weg dat voor reserveonderdelen forse prijzen worden gerekend. Het Britse Eurospares, dat OEM-onderdelen voor de Revuelto verkoopt, geeft een inkijkje in de torenhoge kosten.

Meer dan 6.000 euro voor één wiel

Een setje banden rondom kost je meer dan 5.300 euro. Zitten die om Altanero-wielen gewikkeld, dan is het te hopen dat je die niet beschadigd hebt. Die kosten immers 4.040 euro exclusief belastingen. Deze prijs is overigens niet voor de de gehele set, maar voor één voorwiel. De bredere achterwielen kosten je zelfs 6.141 euro per stuk. Let wel, alle genoemde prijzen zijn exclusief belasting en eventuele invoerkosten.

Goede kans dat bij een onderhoudsbeurtje de ruitenwisserbladen vervangen worden. Kosten? 178 euro per stuk. Een oliefiltertje voor de V12 moet zo’n vier tientjes kosten, terwijl de oliefilters voor de versnellingsbak zo’n 37 en 133 euro kosten (de transmissie heeft een hoge- en lagedrukfilter). Dit lijkt op het eerste oog nog enigszins mee te vallen, maar de arbeidsuren om al deze onderdelen te monteren zijn uiteraard nog niet meegerekend.

Bijna 10 mille voor één Lamborghini Revuelto-remschijf

Zijn je remmen aan de beurt, dan ben jij ook aan de beurt. Eén setje remblokken voor de vooras kosten maar liefst 3.400 euro. Mochten ook de keramische schijven aan vervanging toe zijn, dan mag je nog eens 9.600 euro per schijf aftikken. Oef!

Toch is dit alles een schrijntje vergeleken met de financiële malaise waar je in belandt als er meer nodig is dan een simpele onderhoudsbeurt. De Lamborghini Revuelto heeft met plug-in hybridetechniek de V12 in leven weten te houden.

Bizarre prijs van V12 en versnellingsbak

Het is te hopen dat de twaalfcilinder een beetje robuust is, want een nieuwe motorblok met cilinderkoppen kost je een waanzinnige 58.610 euro. Of zaken zoals de krukas (11.509 euro), drijfstangen (520 euro per stuk) en zuigers (611 euro per stuk) daar al in zitten, is niet duidelijk.

De V12 is slechts een deel van de aandrijflijn. De achttraps automaat met dubbele koppeling kost je meer dan 52.000 euro. Dat is nog zónder elektromotor. Daar wil Eurospares nog eens 29.275 euro voor zien. We herinneren je er hier graag nog eens aan dat dit exclusief btw en eventuele invoerkosten is. Tja, dan is de totaalprijs van een nieuwe Lamborghini Revuelto lang zo gek nog niet.