Deel dit: Share App Mail Tweet

Covermodel: Toyota Corona – pretentieloze proto-Japanner

Nee, deze Corona heeft niets te maken met het virus dat onlangs flink heeft huisgehouden, maar alles met het op koninklijke hoofddeksels gebaseerde namenthema dat Toyota al sinds mensenheugenis gebruikt.

De naam Crown behoeft vast geen uitleg, maar wist u dat Corolla bloemkroon betekent en dat Camry een verbastering is van het Japanse Kanmuri, dat ook staat voor kroon? De naam Corona is in 1957 voor het eerst te lezen op een klein sedannetje dat is samengesteld uit onderdelen van de Toyopet Crown en Master. Het is ook één van de eerste Toyota-modellen die op de boot gaat voor export. In de VS wordt hij verkocht als Toyota Tiara, om maar bij het kroonthema te blijven. Tot de 6e generatie wordt de Corona op de thuismarkt verkocht als Toyopet en ook daarna verloopt de distributie altijd via de Toyopet- dealers, één van Toyota’s lokale verkoopkanalen.

De Toyota Corona

De Corona groeit per generatie flink, zowel fysiek als qua varianten. Er verschijnen twee- en vierdeurs sedans, coupés, hatchbacks, stationwagons, bestelwagens en zelfs een pick- up. Daarnaast volgt een spin-off in de vorm van de grotere Corona Mark II, die uitgroeit tot zelfstandig model en bij ons beter bekend is als Cressida. Begin 1975 siert de Toyota Corona 1800 (de vijfde generatie) onze cover. Importeur Louwman (& Parqui) ziet nog wel ruimte voor een model tussen de Carina 1600 en de 2000 Mark II. Een lage prijs moet de klanten naar de showroom lokken, wat alleen lukt door het aantal varianten en opties te beperken. Oorspronkelijk zou er zelfs maar één koper-oranje kleur verkrijgbaar zijn. Gelukkig komt er meer keuze en maakt ook een stationcar zijn opwachting.

Voor net geen 14.000 gulden, evenveel als de aanzienlijk kleinere Peugeot 304, staat er een conservatief gestylede, goed uitgeruste en comfortabele middenklasser voor de deur. Verwacht geen technische hoogstandjes: er zit een simpele starre achteras met bladveren onder, de achterwielen worden via een vier- of vijfbak aangedreven. Het weggedrag is stabiel, met fijne remmen, maar een vrij indirecte besturing. Ondanks het mooie aanbod speelt de Toyota Corona bij ons slechts een marginale rol.

Na de evenmin succesvolle zesde generatie besluit Toyota begin jaren 80 het Europese programma te moderniseren. Wij krijgen de gloednieuwe voorwielaangedreven Corona FF (die in Japan naast de zevende generatie achterwielaandrijvers wordt verkocht) als Carina. De Camry, eveneens met voorwielaandrijving, neemt de plaats in van onze Corona. Dit betekent overigens nog lang niet het einde voor de Corona; elders ter wereld worden nog jarenlang modellen als de Carina E en Avensis onder deze naam verkocht.

Aanbod en prijzen

Een Corona van dit type op de tweedehandsmarkt vinden is best een uitdaging. Ze zijn hier weinig verkocht en de roestpreventie hield op z’n zachtst gezegd niet over. Op gaspedaal.nl vinden we alleen een (origineel in Nederland geleverde) Toyota Corona Mark II uit 1975, voor 14.500 euro. Over de grens staan meer Corona’s, vooral oudere modellen, maar type T100 is zeldzaam.

Desondanks staat er een exemplaar te koop in Spanje, in exact dezelfde kleur als op de foto links, vraagprijs 6.500 euro. Heel gaaf en vrijwel onvindbaar zijn de bloedsnelle 2000GT Twin-Cam versies die alleen in Japan werden geleverd.