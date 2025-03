Deel dit: Share App Mail Tweet

Covermodel: deze Fiat is een instant klassieker om te koesteren

Lastig te geloven dat de Fiat Barchetta alweer 30 jaar oud is. Dat hij mooi zou opdrogen, was uiteraard een no-brainer. Maar het had ook anders kunnen aflopen.

Zeker als het aan Chris Bangle had gelegen (u weet wel, van die controversiële BMW’s). Hij leidde één van de twee ontwerpteams in Fiats Centro Stile en zag een heel andere Barchetta voor zich.

Vier voorstellen voor Fiat Barchetta

Zijn eerste voorstel is weinig anders dan een Coupé Fiat met softtop, projectnaam Diavola. Daarnaast toont hij een alternatief, de wigvormige Bismarck.

Het andere team wordt geleid door Andreas Zapatinas, die de Marinara en Atomica presenteert. De eerste is vriendelijker en ronder van vorm dan de Bangle-ontwerpen, de grote lijnen van het eindresultaat zijn al te zien. De tweede doet denken aan een oude Ghia Barchetta concept-car en moeten we maar snel vergeten. De projectnamen zijn trouwens ontleend aan pizza’s, wat veel overwerk suggereert.

De Bismarck komt niet verder dan de tekentafel, de overige drie worden op schaal uitgewerkt in gips. De Atomica wordt afgeschoten, van de overgebleven Marinara en de Diavola worden kleimodellen op ware grootte gemaakt. Als basis dient het ingekorte platform van de latere Punto.

Het management kiest uiteindelijk voor de Marinara. Zo krijgt de kleine spider een duidelijk ander en vriendelijker voorkomen dan Bangles grotere coupé.

Fiat Barchetta debuteert in Turijn

Eind 1991 wordt het ontwerp bevroren. Twee jaar later wordt in Turijn de nautisch geïnspireerde concept-car SCIA getoond, die diverse hints geeft naar wat komen gaat.

De defintieve Barchetta (bootje) kunnen we in 1995 in Genève bewonderen. Beeldschoon, origineel en vol knipogen naar het verleden. Overkapte koplampen, verzonken deurgrepen, dubbele achterlichten en veel carrosseriekleur in het interieur: alle vakjes zijn aangevinkt. De golvende taillelijn verwijst naar de Ferrari 166 MM, de moeder aller barchetta’s.

Spider-puristen zeuren over voorwielaandrijving en de sportieve beperkingen van het onderstel. Maar de Barchetta levert volop rijplezier, stuurt uitstekend en de enthousiaste1.8 zestienklepper zorgt voor vlotte prestaties.

Het productieproces wordt verspreid over verschillende bedrijven, de assemblage wordt verzorgd door Maggiora. Een door hen voorgestelde Barchetta Coupé blijft helaas een eenmalige exercitie.

Nadat Maggiora in 2002 over de kop is gegaan, tuigt Fiat zelf een productielijn op in de Mirafiori-fabriek. Een goed moment om de Barchetta lichtjes op te frissen met onder meer een set nieuwe bumpers. Deze versie blijft tot 2005 in productie. Een opvolger is daarna uitgebleven, dus koester die Barchetta’s; ze zijn specialer dan je denkt.

Aanbod en prijzen

Er zijn in 10 jaar tijd ongeveer 57.000 Barchetta’s gebouwd, alleen linksgestuurd en voornamelijk in Europa verkocht. Het goede nieuws is dat ze nog steeds voor schappelijke bedragen te koop staan; een zeer mooi exemplaar doet zelden meer dan 10 mille. Ook is er genoeg aanbod en zijn er fraai aangeklede Limited Editions.

Let wel goed op bij de aanschaf: Barchetta’s kunnen goed roesten, vooral op plaatsen waar je het niet ziet. Import uit Zuid-Europa is dan ook geen gek idee. Modelspecifieke onderdelen, zoals bijvoorbeeld kaprubbers, zijn duur en steeds moeilijker te vinden. De motor is bij goed onderhoud bulletproof gebleken.