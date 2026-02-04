Deel dit: Share App Mail Tweet

Code geel, rood of oranje: dit betekenen de KNMI-kleurcodes voor jou en wanneer kun je niet de weg op?

De afgelopen weken wordt er met kleurcodes gesmeten. Code geel, rood en oranje, ze kwamen allemaal voorbij. Maar wat betekenen die KNMI-codes en wanneer kun je echt niet meer de weg op?

De kleurcodes worden uitgegeven door het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut). Dit onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waarschuwt als de weersverwachting invloed kan hebben op het dagelijks leven.

Kleurcodes van het KNMI

De kleurcodes van het KNMI bestaan net als in veel andere landen uit geel, oranje en rood. Officieel is er ook code groen. Daar hoor je echter nooit wat over, omdat dit betekent dat er geen waarschuwing nodig is.

Bij de andere codes kan het weer wel invloed hebben op het dagelijks leven. Veelal wordt met name het verkeer gewaarschuwd. In het verkeer gebeuren immers meer ongelukken bij extreem weer.

Code geel

De mildste KNMI-code is geel. Je moet dan extra alert zijn, omdat je auto door bijvoorbeeld flinke regenval, sneeuw of behoorlijke windstoten anders kan reageren dan normaal. Thuisblijven is echter nog niet nodig.

Code oranje

Bij code oranje wordt Moeder Natuur al wat heftiger. Meer regen, sneeuw, hogere temperaturen of hardere windstoten. Het KNMI adviseert niet alleen meer om extra goed op te letten, maar ook goed voorbereid te zijn. Denk aan winterbanden, warme jassen mee in de auto (niet aan), iets van zonnebescherming mee of meer afstand houden tot ander verkeer.

Code rood

Bij code rood adviseert het KNMI om ook echt actie te ondernemen. Het wordt uitgegeven als er extreme weersituaties kunnen ontstaan en de veiligheidsrisico’s groot zijn. De meteorologische richtlijnen voor code oranje en rood zijn hetzelfde, maar de mate van risico in bijvoorbeeld het verkeer is groter. Vaak wordt bij code rood geadviseerd om niet de weg op te gaan. Dit geldt bijvoorbeeld bij echte ijzel. Dat is extreem gevaarlijk. Rijtrainer Dolf Dekking legt uit wat je niet en wel moet doen bij ijzel.