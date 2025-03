PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

We snappen de verwarring, maar het is echt geen Visa. Onderhuids hebben de Citroën Axel en Visa vrijwel niets gemeen, maar toch ligt hun oorsprong wel degelijk in hetzelfde project. Ergens rond 1970 experimenteert Citroën namelijk met project Y, een potentiële vervanger van de Ami op basis van de Fiat 127.