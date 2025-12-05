Deel dit: Share App Mail Tweet

Cadeaustress? Deze originele items kun je geven aan een autoliefhebber

December is een maand waarin veel geld wordt uitgegeven en je talloze cadeau-ideeën moet bedenken. Weet je nog niet wat je dit jaar moet geven? Misschien aan die autoliefhebber die altijd zegt alles al te hebben. Geen zorgen, overweeg een van deze originele cadeaus!

Autovisie licht in de rubriek Rijk Mengsel iedere twee weken de leukste gadgets voor autoliefhebbers uit. Ditmaal de ultieme autoliefhebber cadeautjes voor de feestmaand.

Renault koffiezetapperaat

Het koffiezetapparaat van Renault en Malongo is gemaakt in Frankrijk en ontwikkeld ter gelegenheid van de nieuwe Renault 5 Turbo 3E. Het apparaat is bedoeld voor de koffie- en autoliefhebber en werkt uitsluitend met specifieke koffiepads. Het apparaat is geschikt voor dagelijks gebruik, maar de keuze is beperkt tot de compatibele pads.

Naast koffieproducten zijn bij “The Originals Renault Store” ook andere artikelen beschikbaar, zoals modelauto’s, kleding en een voetbaltafel. Veel van de artikelen hebben een link naar de autowereld, zoals schaalmodellen van klassieke Renault-modellen, accessoires en producten die verwijzen naar de geschiedenis en ontwikkeling van het merk. Dit cadeau koop je voor 150 euro.

Tom by TomTom

TomToms nieuwe flitsmelder Tom is bedoeld als alternatief voor Flitsmeister. Het apparaatje werkt zonder abonnement, waarschuwt met licht- en geluidssignalen voor flitsers, files en obstakels. Handig is dat hij automatisch inschakelt zodra je rijdt. De meldingen zijn accuraat, maar minder informatief. Stilstaand voertuig? Afgesloten rijbaan? Tom geeft niet aan wát er precies aan de hand is, in tegenstelling tot Flitsmeister.

Die eenvoud voorkomt afleiding, maar maakt hem ook beperkt in functionaliteit. De toevoeging van een stemgeluid zou een verbetering zijn. Met een prijs van 79,99 euro is Tom ruim duurder dan de vergelijkbare Flitsmeister One (29,99 euro), waardoor het ondanks zijn degelijke werking lastig is de meerprijs te rechtvaardigen. Toch is zo’n gadget een handige toevoeging voor in de auto, welke je dan kiest, is aan de koper.

Land Rover Defender Lego set

Lego hoeft niet alleen geschikt te zijn voor kinderen. Deze legoset van de klassieke Land Rover Defender 90 is geschikt voor volwassenen die liefhebber zijn van het offroad-voertuig. Het model is gebaseerd op het originele voertuig uit 1984 en combineert zandgroen met een wit dak, zwarte velgen en een bruin interieur. Het legovoertuig beschikt zelfs over werkende besturing en vering! Daarnaast kunt u accessoires aan het model toevoegen, zoals een rolkooi of snorkel.

In de recensies wordt gesproken van een uitdaging en dat het pakket geschikt is voor de ervaren bouwer. Het bouwen van deze Defender kan dus even duren, maar dan heb je een mooi exemplaar om te laten pronken in de woonkamer. Dit cadeau koop je vanaf 209 euro.

Rituals car gift set

Deze autogeschenkset is ideaal voor iedereen die in de auto wel een frisse geur kan gebruiken. Hij bevat een autoparfum met houten houder, autoreinigingsdoekjes en een luchtverfrisser. Saffraan, roos en oudh zorgen voor een warme, houtachtige geur met een subtiel rokerig randje.

U kunt de parfum gebruiken wanneer de auto niet meer fris ruikt, of stiekem even voor uzelf opsprayen. De luchtverfrisser houdt de geur constant, terwijl de doekjes handig zijn voor stof, kruimels of vlekjes. Zo blijft het interieur fris en is het een leuk cadeau voor 43,90 euro.