Auto verkopen? 3 tips om meer geld te krijgen voor je occasion

De meeste mensen die hun auto verkopen, zullen hem even een snelle poetsbeurt geven. Maar wie er iets meer moeite in steekt, kan al gauw veel meer geld krijgen voor zijn occasion.

Dat zegt professioneel autopoetser Larry Kosilla. In 2012 richtte hij zijn YouTube-kanaal AMMO NYC op, waar inmiddels ruim 2,2 miljoen volgers van zijn poetstechnieken proberen te leren.

3 tips om je occasion te doen stralen

In een recente video neemt hij een Acura NSX onder handen. Hoewel de JDM-legende op het eerste oog al erg net lijkt, meent Kosilla dat er nog genoeg manieren zijn om de uitstraling naar een nog hoger niveau te tillen.

Dit zijn waardevolle tips voor mensen die binnenkort hun auto verkopen en het maximale voor de occasion willen krijgen. Kosilla adviseert je te richten op vaak vergeten onderdelen, zoals de remklauwen, wielkasten en binnenkant van de wielen.

1. Was het onderstel met hogedrukspuit

Allereerst verwijdert Kosilla de wielen van de Acura NSX, om vervolgens met schuim en een hogedrukspuit het onderstel en de wielkasten een wasbeurt te geven.

“Controleer wel eerst hoe de staat van het materiaal is. Kijk bijvoorbeeld of je roest, gescheurde hoezen of veel vet ziet”, vertelt de professioneel poetser. “Of je het probleem aanpakt is aan jou, maar je moet het sowieso melden bij de verkoop.”

2. Reinig de wielen en remklauwen van je occasion

Kleren maken de man, wielen maken de auto. Een set blinkende sloffen doet wonderen. “Maak zowel de wielen als remklauwen goed schoon met een borstel en een doek. Het is goedkoop en makkelijk, maar uiterst belangrijk voor de algehele uitstraling”, meent Larry Kosilla.

3. Poets de auto beter dan ooit

Vervolgens is het tijd je occasion te poetsen. Haal hem niet door de wasstraat, maar doe het zelf met uiterste precisie. “Gebruik tijdens het poetsen meerdere microvezeldoekjes om te voorkomen dat je met vieze doeken over de auto gaat.” Daarnaast tipt Kosilla om je met een kwast focussen op alle naden en emblemen.

Als de poetser elk hoekje van zijn Acura NSX is langsgegaan, droogt hij hem met een luchtspuit. Als de auto goed droog is en je geen zin hebt om de occasion te polijsten of om nog meer geld uit te geven, dan kun je nu foto’s maken en de auto verkopen.

Heb je nog tijd, zin en een aantal poetsdoeken over? Dan heeft Larry Kosilla in bovenstaande video nog zes extra tips om je occasion te doen stralen. Zo leer je onder meer hoe je goed polijst en deelt Kosilla handige trucjes om het interieur te reinigen.