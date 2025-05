Deel dit: Share App Mail Tweet

Auto-inbraak gebeurt snel: zo voorkom je duizenden euro’s schade

Een auto-inbraak gebeurt vliegensvlug. Binnen enkele seconden zijn dieven er met de buit vandoor en laten ze jou met duizenden euro’s schade achter. Is er iets tegen te doen, vroeg De Telegraaf zich af.

Moderne auto’s huisvesten veel dure techniek. Denk aan stuurwielen (met airbag, druktoetsen en soms zelfs touchpads), multimediasystemen en geavanceerde koplampen. Onderdelen die tweedehands veel geld op kunnen brengen en dus zijn dieven geïnteresseerd.

Duizenden euro’s schade

Helaas gaan criminelen bepaald niet zorgvuldig te werk. Om binnen te dringen breken ze je ruiten, waarna ze dashboardpanelen kapot trekken om airbags, het stuur en het multimediasysteem los te schroeven. Ook koplampen en spiegels worden geregeld gestolen.

Met name premiummerken zijn doelwit, aangezien die onderdelen over het algemeen meer waard zijn. Vorig jaar werden bovenstaande beelden gedeeld van een Porsche Taycan uit Düsseldorf waarvan de koplampen op brute wijze geroofd waren. Je kunt begrijpen dat slachtoffers met een gigantische schadepost blijven zitten.

Wat te doen tegen een auto-inbraak?

Een degelijke diefstalverzekering is een goede eerste stap. Mocht je onverhoopt met een auto-inbraak te maken krijgen, dat hoef je in ieder geval niet zelf voor de kosten op te draaien.

Verder zijn er preventieve maatregelen die je kunt nemen. Zo is het slim je auto altijd op een plek te parkeren met veel controle. Dat kan zijn binnen het zicht van camera’s, maar ook op een plek (in het licht) waar jijzelf of anderen de auto in de gaten kunnen houden.

Stuurslot tegen auto-inbraak

Wil je nog meer zekerheid, dan zijn er ook beveiligingsaccessoires te koop. Denk aan een stuurslot. Zelf gebruiken we dit exemplaar. Stevig en eenvoudig in gebruik, maar weet dat ook een dergelijk slot geen garanties biedt tegen volhardende dieven.

“Het zorgt voor vertraging”, legt Joep Poels uit aan De Telegraaf. Poels verkoopt dergelijke beveiligingsartikelen. “Als ze willen en tijd genoeg hebben, kunnen ze alles open krijgen.”

Kevlar spiegelbeschermers

Wat je tegenwoordig ook geregeld tegenkomt, zijn spiegelbeschermers. Hoewel spiegelglazen niet de jackpot opleveren, zijn ze relatief eenvoudig te stelen. Dat blijkt uit deze Dumpert-video. Om dit te voorkomen, plaatsen sommige autobezitters kevlar hoesjes om hun buitenspiegels. Die zitten met een staaldraadje vast en zijn niet eenvoudig los te krijgen.

Katalysator beschermen

Een soortgelijk concept bestaat ook voor katalysators. In de uitlaatgasreinigers zitten waardevolle metalen en dus worden ze nog weleens door dieven onder auto’s vandaan geroofd. Met name de Toyota Prius bleek populair onder dieven.

Vandaar dat Toyota zelf preventiemaatregelen aanbiedt. Zo kan de dealer lasverbindingen plaatsen, een beveiligingsbeugel monteren en speciale doppen aanbrengen waardoor de bouten minder snel losgedraaid kunnen worden. Dit alles bemoeilijkt het loshalen van de katalysator.

Hoewel niks volledige zekerheid biedt, hebben veel van deze items een afschrikwekkende werking. Vaak is dat genoeg. Dieven hebben niet veel tijd zijn op zoek naar makkelijke prooien. Als jouw auto minder eenvoudig te kraken lijkt dan die van je buurman, dan ben je er.