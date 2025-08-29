Deel dit: Share App Mail Tweet

Adblue als onkruidverdelger? Social media-trend blijkt verboden

Heb je een tuin en wel eens last van onkruid? Ongetwijfeld heeft het algoritme van een sociaal medium dat al door en jou een video met Adblue als onkruidverdelger voorgesteld. Voor je jouw oprit inspuit met het goedje, moet je weten dat het verboden is.

Adblue is een vloeibare stof die in een apart tankje van moderne diesel getankt moet worden. Deze toevoeging wordt tussen de motor en katalysator de uitlaat ingespoten om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) te verminderen. Doorgaans doe je erg lang met een tankje.

Adblue als onkruidverdelger

Adblue zelf is een mix van gedemineraliseerd water en ureum. Ongeveer een derde van het goedje bestaat uit laatstgenoemde stof. Dit is een stikstofhoudende verbinding.

Hoewel bepaalde planten door stikstofstofsoorten – in een niet te hoge concentratie – veel harder gaan groeien, zorgt het ureum in Adblue juist ervoor dat planten – en dus ook onkruid – doodgaan. Ureum in hoge concentraties onttrekt namelijk water uit de plant. Het onkruid zal uitdrogen en verbranden of stoppen met groeien.

Daarbij kan ureum in de bodem bij afbraak worden omgezet naar de giftige stof ammoniak. Adblue kan dus onkruid en planten doden, maar of je dat moet willen.

Verboden

In Nederland en de Europese Unie is Adblue niet toegestaan om als bestrijdingsmiddel te gebruiken – ook niet in je eigen tuin. Het kan zelfs de bodem verzuren en ervoor zorgen dat er meer stikstof in het oppervlaktewater komt. Verder is het een inefficiënt middel om onkruid tegen te gaan. Het droogt de plant weliswaar uit, maar veelal blijven de wortels leven. Er zijn legale middelen die wél volledig doordringen tot de wortels van onkruid. Van een lage dosering ureum kan een plant zelfs harder gaan groeien. Het wordt in de landbouw gebruikt als meststof.

Kortom, Adblue lijkt inderdaad te werken als onkruidverdelger, maar is verboden en inefficiënt. Koop dus gewoon goedgekeurde middelen of pak een voegenkrabber en schoffel. Dat is beter voor de natuur, jouw tuin en je conditie.