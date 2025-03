Deel dit: Share App Mail Tweet

102-benzine: waarom tanken en heeft jouw auto het nodig?

Wellicht heb je het weleens bij een (buitenlands) tankstation gezien, 102-benzine. Deze dure brandstof is in Nederland zo goed als verdwenen, maar wordt in bijvoorbeeld Duitsland nog wel aangeboden. Waarom zou je het tanken en heeft jouw auto het nodig?

Naast 102 is er natuurlijk ook Euro98 en Euro95. De cijfers staan voor het octaangetal, de klopvastheid van de benzine. Hoe hoger het getal, hoe klopvaster de benzine. Dit resulteert in een betere verbranding en voorkomt dat de brandstof te vroeg ontbrandt, want dat is slecht voor de levensduur van de motor.

Ethanolgehaltes benzine

Naast het octaangetal vind je bij de pomp ook E5 en E10 als aanduiding. In dit artikel leggen we het verschil tussen de ethanolgehaltes uit.

Euro98 en 102-benzine hebben een hoger octaangetal

Een hoger octaangetal kan detonatie, het te vroeg ontbranden van brandstof, voorkomen en tevens zorgen voor betere prestaties. Dit geldt met name voor snelle auto’s met turbomotoren, vooral als ze speciaal zijn afgesteld voor een bepaald octaangetal. In zulke gevallen kan Euro98 of zelfs 102-benzine zorgen voor een meer pk’s en Nm’s.

Euro98 kies je dus als je het beste voor jouw auto wilt of je een auto hebt die geen E10 mag hebben, Euro98 is altijd minimaal E5. Zo moet je met een Alpina B3 altijd Euro98 tanken.

Baat het niet dan schaadt het niet

102-benzine is nog een stapje boven Euro98 en is de champagne voor raceauto’s en supercars, maar dan zonder alcohol (ethanol). Het kan geen kwaad om in jouw benzine-auto de brandstof te tanken, al denkt je portemonnee daar wellicht anders over. De brandstof is vaak veel duurder dan ‘normale’ benzine.

Bij auto’s met extreem hoge motorprestaties heeft 102-benzine daadwerkelijk invloed op het vermogen. Jouw Renault Twingo drinkt het goedje ook maar al te graag, al zal je er niet meer dan één pk voor terugkrijgen.