Fiat Bravo HGT heeft een verborgen juweel onder de motorkap: de ultieme vergeten sleeper

Bij de term vijfcilinder is Audi ongetwijfeld het eerste merk dat in je opkomt, of anders toch wel Volvo. Maar vast niet Fiat. Terwijl de Italianen een jaar of dertig terug toch enkele fraaie vijfcilinders op het menu hadden staan. Die motor maakt dat deze Bravo HGT die de cover van Autovisie 22 uit 1995 siert zo’n verborgen juweel is.

Vanbuiten een sleeper, die nauwelijks is te onderscheiden van reguliere Bravo’s. Maar onder de kap roffelt een smeuïge 147 pk (later zelfs 155 pk) sterke tweeliter vijfpitter met vier kleppen per cilinder, variabele kleptiming en een balans-as.

Fiat Bravo HGT

Het is slechts één van de vele varianten van Fiats nieuwe motorenfamilie die vanaf 1994 wordt uitgerold. Deze modulaire reeks heet onder kenners de ‘Pratola Serra’-familie, vernoemd naar de productielocatie. Veel onderdelen zijn uitwisselbaar, wat het ontwikkelingsen productieproces (en het kostenplaatje…) veel minder ingewikkeld maakt. De Lancia Kappa is de eerste die met de vijfpitter de weg op gaat. In eerste instantie met 2.0 en 2.4 liter inhoud, die laatste als benzine én diesel.

Daarna volgen de viercilinders. Alfa Romeo krijgt zelfs zijn merkspecifieke Twin Spark-cilinderkop met twee bougies per cilinder. De vijfcilinder benzineversies blijven voorbehouden aan Fiat (Bravo, Marea en Coupé, al dan niet met turbo) en Lancia (Kappa, Lybra en Thesis). De vijfdeursvariant van de Bravo, de Brava, ziet hem aan zijn neus voorbijgaan. Een belangrijk verschil tussen de Bravo en de Kappa zijn de kortere bakverhoudingen, waardoor de HGT veel feller aanvoelt dan de comfortabele zakensedan. Het onderstel met rondom onafhankelijk opgehangen wielen komt in grote lijnen overeen met dat van zijn voorganger Tipo. Het is straffer dan de bravere Bravo’s, maar niet té, en te allen tijde beheersbaar. Je kunt de HGT qua karakter het beste inschalen tussen de speelse Peugeot 306 GTi en hogesnelheidskilometervreter Golf VR6.

Aanbod en prijzen

Je zou denken dat Fiat met de Bravo HGT een gouden combinatie in handen heeft, maar helaas, de kopers laten hem massaal links liggen. Wéér dat imago… Toch zijn de Italianen hardleers en proberen het in 2001 met de Stilo gewoon nog een keer. Die krijgt de grootste vijfpitter, de 2.4 met maar liefst 170 pk en naar wens handgeschakeld of de gerobotiseerde Selespeed-bak van Alfa. Wordt het ditmaal wel een succes? Natuurlijk niet. En daarmee komt voor Fiat in 2007 een einde aan het vijfcilinder-avontuur. Leuk feitje: momenteel zijn er nog altijd varianten van de Pratola Serramotorenfamilie in productie.