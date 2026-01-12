Deel dit: Share App Mail Tweet

Covermodel Volvo 66: het is en blijft altijd een Nederlandse Daf

Of je hem nou leuk vindt of niet, de Volvo 66 is een mooi stukje Hollands glorie. Daar verandert de rebranding tot Volvo niets aan. In 1972 debuteert de 66 onder zijn oorspronkelijke merknaam, als vervanger van de Daf 55. Het grootste deel van de door Michelotti ontworpen ‘B-Body’ blijft intact, met name de neus wordt hertekend.

Door een brede grille met geïntegreerde koplampen oogt die een stuk hoekiger dan voorheen, alsof er al op een Volvo-overname is geanticipeerd. Geen gekke gedachte, want Volvo heeft op dat moment al een derde van de Daf Car BV aandelen in handen. Het beste nieuws zit echter onderhuids, waar de staartlastige pendelas-achterwielophanging is vervangen door een fraaie DeDionconstructie. De Variomatic is verbeterd en zelfs van een differentieel voorzien. Dat doet wonderen voor de wegligging. De viercilinders worden wederom bij Renault ingekocht.

Een Nederlandse Daf

De personenwagentak van Daf komt in 1975 volledig in handen van Volvo en de 66 mag verder bij dat merk. “Na lang testen, beproeven en verbeteren is er een auto tevoorschijn gekomen die volledig past binnen de hoge kwaliteitsnormen van Volvo.” luidt het persbericht. Maar zo talrijk zijn die veranderingen niet: vanbuiten vallen naast de Volvo-diagonaal in de grille de joekels van bumpers op, die niet zouden misstaan op een grote Volvo. Er wordt gegrapt dat die zijn aangebracht vanwege de nieuwe keuzehendel van de Variomatic.

Het pientere pookje in de stand naar voren was altijd vooruit rijden, naar achteren was achteruit. Klinkt logisch, maar Volvo heeft gemeend dit te moeten omdraaien. Daar zullen oudere Daf-rijders het nog flink lastig mee hebben gehad. Wel is voor het eerst een neutraal-stand aanwezig, later volgt ook een parkeerstand. Daarnaast is de veiligheid op een Volvo-waardiger peil gebracht. De kooiconstructie is versterkt en er zijn standaard hoofdsteunen, rolgordels en een gelaagde vooruit aanwezig. De prijs is ook meer des Volvo’s. Er zijn in eerste instantie nog maar twee versies over, de DL met 1.100-motor en de GL met een 1.300.

Later volgen een uitgeklede L en een gelimiteerde GLS. De sportieve ambities zijn in de ijskast gezet: de Marathon keert niet terug, de coupé evenmin. De driedeurs Combi blijft gelukkig wel. Er zijn 138.733 stuks van de 66 als Daf gebouwd en nog eens 117.022 als Volvo. De meeste daarvan zijn verkocht in Midden-Europa; hardcore Volvo-rijders in Zweden moeten er maar weinig van hebben. In 1980 wordt de productie gestaakt, de nog door Daf ontwikkelde opvolger 77 is dan al een tijd op de markt. Al is die beter bekend onder een andere naam, namelijk Volvo 343.

Aanbod en prijzen

Je zou denken dat er in ons Daf-landje meer 66’s zijn overgebleven dan het geval is. Er zijn er nog genoeg te vinden, iets meer Dafs dan Volvo’s. Het zal wel iets met de achteruitrijraces te maken hebben. De prijzen zijn nog relatief laag, alleen (Marathon) coupés zijn duurder met prijzen rond of zelfs boven de 10.000 euro, met een enkele uitschieter tot 15.000. Voor een mille of 6 moet je een goede sedan of Combi kunnen vinden. Er is een actieve Daf-club in ons land. Een lidmaatschap is aan te raden voor kennis en onderdelen.