Covermodel Simca 1100: grondlegger van moderne hatchbacks

Op het moment van schrijven is de Simca 1100 al acht jaar oud, maar nog lang niet over de datum. Sterker nog, de 1100 is nog altijd stukken moderner dan veel concurrenten. Dat heeft alles te maken met Simca’s visionaire gaven. De 1100 uit 1967 kun je best een prototype van de moderne hatchback noemen. Naar wens was hij verkrijgbaar als drie- of vijfdeurs, als stationcar, als hot-hatch TI, in commerciële versies en later zelfs als stoere cross-over in de vorm van de Rancho.

Voorwielaandrijving, een grote achterklep, schijfremmen voor en een torsie-as achter: het hele plaatje klopt. Dat de 1100 in een onrustige tijd is geboren, zie je er niet aan af. ‘Project 928’ start in 1962 om het gat tussen de kleine 1000 en Aronde-opvolger 1300 te dichten. Voorwielaandrijving staat van meet af aan hoog op de agenda. De keuze tussen een in lengterichting of dwarsgeplaatste motor valt uit in het voordeel van de laatste. De ‘Poissy’-motor uit de 1000 wordt vergroot naar 1.100 cc en krijgt een nieuwe transmissie. Het project komt volledig op het conto van Simca zelf, al zou een beetje kenner er de hand van grootaandeelhouder Fiat in kunnen zien.

De Italianen experimenteren met hetzelfde hatchback-concept

De Italianen experimenteren sinds 1964 met hetzelfde recept in de Autobianchi Primula. Tijdens de ontwikkeling wordt Simca overgenomen door Chrysler. Dat beseft dat het wel eens goud in handen zou kunnen hebben en geeft groen licht voor de productie. Bij de introductie van de 1100 is er dan ook vrijwel geen competitie. De eerdergenoemde Autobianchi kent vrijwel niemand buiten Italië, de BMC 1100 is geen hatchback. De Renault 4 is een klasse lager en de 16 juist een klasse hoger.

Het gerucht gaat dat Volkswagen goed naar de 1100 heeft gekeken toen het naar voorwielaandrijvers overstapte. En Fiats Joegoslavische 128-neef Zastava heeft een wel heel sterk op de Simca lijkende achterkant. Helaas mislukt de poging om de 1100 aan de Amerikanen te slijten volledig. De voor de gelegenheid 1204 gedoopte Simca wordt daar in 1971 alweer van de markt gehaald. In Europa is de 1100 echter een doorslaand succes. Gedurende zijn levensloop wordt hij bijgepunt. De meest opvallende wijzigingen zijn een nieuw dashboard en grotere achterlichten in 1974.

Daarnaast worden 1.0-, 1.2- en 1.3-motorvarianten toegevoegd. De hatchbacks blijven tot 1982 in productie, dan inmiddels met een Talbot-logo op de neus. De beoogde opvolger Horizon is dan al vier jaar op de markt en maakt nota bene gebruik van dezelfde techniek. De Fourgonette blijft tot 1985 op de markt. En de conclusie van de multitest? Koop een 1100 LX (als je geen TI kunt betalen). En trek een paar stoelhoezen over de bloemetjesbekleding…

Aanbod en prijzen Simca 1100

Roest, roest en nog meer roest. Het bruine spook heeft het leeuwendeel van de 2,2 miljoen grote 1100-populatie uitgeroeid. In het ergste geval kon een 1100 na vijf jaar al richting sloop. Toch zijn er enkele overlevers in Nederland en ze zijn vriendelijk geprijsd: een leuke, blauwe driedeurs LE met de grote achterlichten voor 4.900 euro.

Of een turquoise vijfdeurs GLS uit 1973 voor 6.980 euro. Maar het grootste aanbod staat in Frankrijk; kijk maar op leboncoin.fr. Een mooie Break mag bijvoorbeeld weg voor 8.000 euro, een groene TI voor 15.000. Voor de onderdelenvoorziening is het raadzaam je aan te melden bij een club.