Covermodel: Renault Megane: tijdloos nineties biodesign

Jarenlang keur je een auto geen blik waardig. Niet omdat het nou zo’n lelijk ding is, of van slechte kwaliteit. Je wordt er gewoon niet hebberig van. Je hebt andere favorieten. Argumenten te over. Maar ineens, na 30 jaar, kijk je er nog eens goed naar en blijkt dat model helemaal niet zo slecht opgedroogd. Leuk eigenlijk wel. Die situatie doet zich nu voor met de eerste Renault Megane.

Blijkt die organische vormgeving bij nadere beschouwing toch best geraffineerd in elkaar te zitten. Tijdens het verschijnen van de Mégane is de biodesigntrend op zijn piek, maar in tegenstelling tot sommige concurrenten van destijds is het design hier wel goed in balans. Er is familiegelijkenis met de Laguna, maar de Megane oogt frisser en vlotter. Een mooi detail is de in het midden tot de bumper doorgetrokken motorkap, geïnspireerd op het front van de klassieke Renault 16.

Renault Megane I

De Megane (Japans voor bril…) moet de saaie maar succesvolle 19 vervangen. Die heeft voor een flinke omzet gezorgd en Renault zet hoog in om van de Megane een nog groter succes te maken. Diversiteit is daarbij het toverwoord. Er worden bij aanvang vijf carrosserievarianten aangekondigd, waarvan de vijfdeurs hatchback en coupé op de IAA in 1995 aftrappen. Niet veel later volgen een sedan (Classic), een cabriolet en een compacte MPV, de Megane Scénic.

De tweedeurs coupé is de leukste van het stel, met zijn lichte wigvorm, stompe kont en ronde achterlichten. Deze vervangt de driedeurs 19, een driedeurs Renault Megane komt er niet meer. Later wordt een stationwagon nageschoven, al is dat pas vanaf de facelift in 1999. Die wordt al een jaar voor de facelift in Turkije gebouwd, zodat je ze lokaal met een oude neus kunt tegenkomen. De facelift doet het neusje geen goed; de Mégane slijt zijn laatste jaren met een soort varkenssnuit. De bodemsectie wordt grotendeels van de 19 overgenomen, met twee verschillende wielbases: 247 cm voor de coupé en cabriolet, 258 cm voor de rest. Het interieur is vooral in de lange versie riant. Er is veel zorg aan veiligheid besteed, wat een viersterren-score in de EuroNCAP oplevert.

De benzinemotoren variëren van 70 tot 150 pk en er zijn diesels met en zonder turbo. Na de facelift worden alle benzinemotoren 16-kleppers en krijgt de diesel directe inspuiting. De Renault Megane wordt een enorm succes, meer nog dan de 19. Na introductie van de tweede generatie wordt de eerste nog tot 2011 in Latijns-Amerika gebouwd. Er zijn meer dan 7 miljoen exemplaren geproduceerd. Dat is inclusief 2,8 miljoen Scénics.

Aanbod en prijzen

Voor de status van liefhebbersauto of klassieker is het nog te vroeg. De reguliere Megane-modellen bevinden zich in de onderste regionen van de occasionmarkt en het merendeel is inmiddels behoorlijk versleten en de moeite van het opknappen niet waard.

De cabrio’s overleven gezien het grote aanbod vooralsnog het best en ook daarvan zijn de vraagprijzen laag. Een enkele uitschieter richting de 5.000 euro voor een goed geconserveerde 2.0-16v coupé of cabrio daargelaten komen de meeste prijzen nauwelijks boven de 1.000 euro uit.