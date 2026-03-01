Deel dit: Share App Mail Tweet

Covermodel Opel Rekord B: hij had één duidelijke missie

Met slechts elf maanden productietijd tussen augustus 1965 tot juli 1966 moet de Rekord B welhaast het kortst geproduceerde model in de geschiedenis van Opel zijn. Toch kunnen we het moeilijk een flop noemen, want in die elf maanden rolden maar liefst 296.000 exemplaren uit de fabriek.

Eerlijk is eerlijk, het is geen volledig nieuw model dat na een jaar alweer in de prullenbak verdwijnt. Feitelijk is het een flink aangepakte Rekord A, die pas sinds 1963 op de markt is, maar veel kritiek te verduren krijgt vanwege de futloze motoren en matige bouwkwaliteit. Een interim-model dus, ter overbrugging tot de volledig nieuwe Rekord C verschijnt, die helaas niet op tijd klaar is voor modeljaar 1966.

De Opel Rekord B

De Opel Rekord B sorteert vast voor op het ontwerp van de C. Dat is rondom opgestrakt, vooral van voren, waar rechthoekige koplampen nu de norm zijn in plaats van ronde. Aan de achterkant gaan de ontwerpers tegenovergesteld te werk, daar vinden we dubbele ronde achterlichten in plaats van rechthoekige units. Het geheel doet vrij Amerikaans aan en lijkt meer op een Chevrolet uit die periode dan op andere Opels.

Het blijft niet bij cosmetische aanpassingen alleen, het grootste nieuws debuteert onder de motorkap. Daar vinden we alvast de reeks volledig nieuwe viercilinders van 1500, 1700 en 1900 cc, die eigenlijk zijn bedoeld voor de Rekord C. De uitgaande (Olympia) vierpitters dateren nog uit de jaren 30, vandaar de haast. De nieuwe serie motoren wordt aangeduid als CIH (wat staat voor camshaft in the cylinder head), en zal tot ver in de jaren 90 een belangrijke pijler van Opels motorenprogramma zijn. Berucht zijn ze ook, vanwege chronisch zwakke waterpompen. De enige motor die de B overneemt van zijn voorganger is de stokoude 2,6-liter zes-in-lijn.

Het onderstel blijft grotendeels intact, maar de spoorbreedte is vergroot en alle modellen krijgen schijfremmen voor en een gescheiden remsysteem. De elektrische installatie is naar 12 volt omgebouwd. Standaard is een driebak, die wordt bediend aan het stuur, een vierbak is optioneel. De Coupé krijgt die vierbak standaard, maar dan met sportieve vloerpook. Een tweetraps Powerglide-automaat is beschikbaar voor de 1900. Daarnaast zijn alle carrosserievormen van de Rekord A weer present: een tweeen vierdeurs sedan, een driedeurs stationcar (Caravan) en bestelwagen en een tweedeurs coupé. Ondanks al deze inspanningen is het niet zo gek dat de Rekord B nu grotendeels uit het collectieve geheugen is verdwenen. Hij is weggedrukt door de negatieve reputatie van de Rekord A en het mega-succes van de Rekord C. Misschien is het daarom juist wel de beste Rekord ooit?

Aanbod en prijzen

Het aanbod van de zeldzame Rekord B is zoals verwacht vrij schaars. Rekord’s A zijn redelijk goed te vinden en van de C zijn er nog veel meer. Uiteraard heb je in Duitsland de meeste kans een B te vinden. Vanaf 5.000 euro vinden we enkele opknappers, vanaf 10.000 euro goede, rijdbare auto’s, waaronder een zilveren coupé op lelijke wielen.

Voor net geen 15 mille staat een zeer originele lichtgrijze vierdeurs 1900 (van Nederlandse afkomst) te wachten op een koper. Een uitgebreid gerestaureerde zwarte 4-deurs 1700 moet 32.500 euro kosten, maar dat lijkt wel heel optimistisch…