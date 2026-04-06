Covermodel Mercedes-Benz W123: oerdegelijk en gemaakt voor de eeuwigheid

Heb je soms je eigen taxi meegenomen?’ Een dergelijke opmerking zal W123-rijders van weleer vast bekend voorkomen. Het taxi-stigma heeft lang aan deze Mercedes gekleefd, maar is er nu, na een halve eeuw, wel vanaf. Tegenwoordig is het een geliefde en dagelijks bruikbare klassieker. Eén met een legendarische bouwkwaliteit, die ervoor zorgt dat de W123 – mits goed onderhouden – eeuwig meekan.

Het succesverhaal begint in 1975, wanneer de W123 de minstens zo iconische W114/115 (met de staande koplampen) vervangt. De animo voor de nieuwe ‘kleine’ Benz blijkt echter zo groot dat de oude strich Acht voorlopig nog wordt doorgebouwd. Er ontstaan lange wachtlijsten en speculanten verkopen auto’s met vette winst door. Als na een jaar de storm is geluwd, wordt de reeks achtereenvolgens uitgebreid met een limousine, een coupé en een stationwagon.

De oerdegelijke Mercedes W123

Op het eerste gezicht lijkt de Mercedes W123 vooral een evolutie van zijn voorganger. Veel onderstelcomponenten plus alle viercilinder- en dieselmotoren worden overgenomen, de zescilinders zijn nieuw. Het uiterlijk is geïnspireerd op dat van de W116 S-klasse en oogt met zijn grote horizontale verlichtingsunits (basisversies krijgen ronde lampen, de duurdere rechthoekige) strak en zakelijk, maar ook wat voorspelbaar. Een bewuste keuze, aldus Mercedes, de klandizie zit niet te wachten op modegrillen.

Ook vanbinnen zal een W114-rijder zich meteen thuis voelen, maar de klassieke uitstraling is er wel vanaf. Het dashboard heeft minder chroom dan voorheen, maar ronde ventilatieroosters en naar wens een strookje hout vrolijken de boel een beetje op. Alles is van hoogwaardig materiaal gemaakt, maar enige sfeer krijgt het interieur pas als je typische jaren 70-kleuren als mosgroen of bruin kiest. Het kunststof veiligheidsstuur is enorm en de verwarming wordt bediend via moderne draaiknoppen. In elf jaar productietijd verandert het uiterlijk nauwelijks, maar onderhuids wordt veel vernieuwd. Een nieuwe reeks viercilinders, een turbodiesel en een vijfbak doen hun intrede, evenals veiligheidverhogende zaken als ABS en airbags.

Op de ellenlange optielijst taan onder meer stuurbekrachtiging, een viertraps automaat en automatische airco. Deze gouden combinatie van betrouwbare techniek, beschikbaarheid van dieselmotoren, een riant en comfortabel interieur en niet te vergeten de status van de ster op de neus maakt deze Mercedes inderdaad zeer geliefd onder taxichauffeurs. De tergend trage 200 diesels kunnen astronomische kilometerstanden aan. En eenmaal afgeschreven volgt vaak export naar Afrika.

Een W123 is prima bestand tegen de slechte wegen aldaar en eenvoudig te repareren. Tot op heden is de W123 één van de meestverkochte Mercedessen. Ondanks de hoge aanschafprijs zijn er maar liefst 2,7 miljoen exemplaren gebouwd. Een getal waar opvolger W124 maar met moeite overheen komt.

Aanbod en prijzen

Een W123 vinden is niet moeilijk, al hangt het er helemaal vanaf waar je naar zoekt. Ga ervan uit dat een mooi, goed onderhouden exemplaar rond de 15.000 mille moet kosten. Sedan, coupé of estate doen qua prijs niet veel voor elkaar onder, motorisering evenmin. Maar voor topauto’s met lage kilometerstanden kan zomaar het dubbele gevraagd worden, voor rijdbare auto’s met hoge standen en gebruikssporen grofweg de helft. Een frisse kleur of extra uitrusting maakt een W123 extra aantrekkelijk. De onderdelenvoorziening is uitstekend, maar voor coupés en estates worden diverse modelspecifieke onderdelen schaars.