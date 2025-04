Deel dit: Share App Mail Tweet

Wat grote autofabrikanten op een meubelbeurs doen

Het aantal autojournalisten op de Salone dell Mobile in Milaan was op de vingers van een hand te tellen. Maar zij hadden wel alle reden om op de meubelbeurs te zijn, want: wereldprimeurs van enkele grote autofabrikanten te over.

De Maserati Giorgetti Edition was vanwege zijn Italiaanse komaf geen verrassing. Maar wat te denken van de grote Chinese Smart 5, de drie concept-studies tijdens de Kia Transcend Journey, een door het Italiaanse designmerk Kartell opgetuigde Fiat Grande Panda en als klap op de vuurpijl de indrukwekkende BYD Denza Z9 GT, het Chinese premium-antwoord op de Porsche Taycan. Verder vierde Pininfarina er haar 95-jarig bestaan en reikte het magazine Auto & Design de jaarlijkse designawards uit.

Meubelbeurs Salone dell Mobile

Plaats van handeling? De prestigieuze jaarlijkse Salone dell Mobile in Milaan – waarbij Mobile niets met auto’s van doen heeft, maar over het ontwerp van meubilair gaat. De vraag rees wel of het Milanese festijn met zijn vergaande autonieuws niet een vervangende locatie is voor de in 2000 voor het laatst gehouden Turijnse autosalon, ooit het podium voor het nieuwste autodesign.

Silvia Barufaldi, hoofdredactrice van het prestigieuze vakblad Auto & Design, schudt resoluut het hoofd. Nee, want met de teloorgang van Italiaanse ontwerpstudio’s en carrozzerie is het in Turijn maar een dode boel. Alleen Pininfarina is nog enigszins actief met autodesign, maar zelfs daar worden banen geschrapt. Er zijn echter nog wel diverse kleine studio’s actief, werkzaam voor meer dan alleen autodesign.

Maar om de Turijnse designtraditie weer op de kaart te zetten wordt van 26 tot 28 september dit jaar voor het eerst in een kwart eeuw weer een Turijnse autosalon georganiseerd. Niet meer in het voormalige Fiat Lingotto-fabriekscomplex, maar op de verschillende historische pleinen van de voormalige Italiaanse hoofdstad, waar overigens de sinds 1984 bestaande toekenning van car design awards (met een paar jaar onderbreking) nog steeds wordt georganiseerd.

Car design awards in drie categorieën

Dit keer opnieuw in drie categorieën: productiemodellen, concept-studies en een oeuvreprijs voor het beste merkdesign. De keuze was groot: de BMW Skytop, Jaguar Type 00, DS SM Tribute, Bugatti Tourbillon en Kia EV3, om er een paar te noemen.

Uiteindelijk nam Ferrari-designdirecteur Flavio Manzoni apetrots de trofee voor zijn Ferrari 12Cilindri in ontvangst. Weliswaar is dat een peperdure productie-auto, maar oogverblindend mooi, met een vleugje retro-elementen in de wagenneus die associaties met de klassieke 365 GT Daytona berlinetta oproept.

De prijs voor het beste concept ging naar Lotus voor de Theory 1, een eerbetoon aan Colin Chapmans oorspronkelijke streven naar gewichtsvermindering en simpele, maar effectieve constructieve oplossingen. Deze constructeur is een relatieve nieuwkomer aan het autodesign-firmament. Ben Payne nam de trofee in ontvangst namens het Lotus-moederbedrijf Geely.

En met een vleugje vaderlandse trots meld ik bij dezen ook de award voor het beste brand design – ik noem het een oeuvreprijs – want die ging naar Renault. Namens dit merk nam niet alleen de enkele jaren geleden aangestelde creatief directeur Gilles Vidal de award in ontvangst, maar ook Laurens van den Acker, na vele jaren nog steeds de belangrijkste designstrateeg van het Franse merk.