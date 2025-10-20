PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou
‘Wanneer beseffen we weer dat de MPV praktischer is dan de SUV’
Lust u ze nog steeds? Al die SUV’s en cross-overs? Als we naar de verkoopcijfers kijken, kan het antwoord niet anders dan bevestigend zijn.
Je hebt een abonnement nodig om dit artikel te lezen. Al abonnee? Log in.
Vanaf € 7,92 € 4,99/maandAbonneer nuBetaal eenvoudig via
Lees ook:
Ook interessant
-
Mercedes-AMG GT 63 vs. Porsche 911 GT3: de beste sportcoupé
-
De Volkswagen Touareg zwaait af… of toch niet?
-
Duurtest Fiat 600 Hybrid: conclusies na een half jaar
-
BYD Seal vs. Mazda 6e: de beste elektrische sedan
-
Duurtest Volkswagen Golf: waarom wil je snelladen met plug-in?
-
Wat zullen bestaande Polestar 3-rijders van deze update balen!
-
Aankoopadvies Peugeot 508: let op deze problemen bij occasions
-
Nissan Sakura: de toekomst van elektrische mini-auto’s
-
Volvo-liefhebbers gaan dit nieuwsbericht niet leuk vinden
-
BYD verkoopt geen auto meer door Yangwang-snelheidsrecord
-
Aankoopadvies Honda CR-V: de ideale occasion?
-
Hoera! MPV maakt comeback bij Kia met deze PV5