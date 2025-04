PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Het kan achteraf gezien geen toeval zijn dat de allereerste auto die ik ooit voor Autovisie reed, een echt rallykanon was. Maar al ver voor ik die Mitsubishi Lancer EVO VI de sporen gaf, was ik gek van rally. Het is om veel redenen leuker dan de Formule 1.