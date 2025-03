Trump schiet zichzelf in de voet en maakt Amerikaanse autokoper armer

PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Door alle ophef na het reality-tv-spektakel met Trump, Vance en Zelensky leek de uitvoering van dat andere presidentiële decreet even vergeten. Maar die 25 procent invoerrechten voor van alles en nog wat dat naar de Verenigde Staten wordt geëxporteerd houdt vanaf 2 april met name de auto-industrie bezig – zeg maar gerust: in een wurggreep.