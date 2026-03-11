“Te veel innovaties dringen ongefilterd en daarmee ongewenst door tot onze mobiliteit”
Dat elektrisch naar buiten scharnierende deurgrepen van sommige auto’s – Tesla’s in het bijzonder – tot gevaarlijke situaties en soms dodelijke ongevallen hebben geleid, was in de VS en Europa allang bekend. Hoe opmerkelijk is het dat uitgerekend de Chinese overheid dit soort deurgrepen met onmiddellijke ingang voor alle auto’s heeft verboden.
