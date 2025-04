‘Software in moderne auto’s kan tot horrorscenario’s leiden’

PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

We hebben er in toenemende mate mee te maken en niemand zal ontkennen dat het de mens ten dienste staat. Maar helemaal snappen doen we het niet, om van dagelijkse irritaties maar te zwijgen wanneer het ons in de steek laat. Ik heb het over software en die is even onzichtbaar als ondoorgrondelijk. Maar intussen ook bedreigend voor zowel het individu als de samenleving.