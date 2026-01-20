Wim Oude Weernink
Wim Oude Weernink Column Vandaag
Leestijd: 2 minuten
PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Porsche over enorme afmetingen Cayenne: “Dat is jullie probleem”

Porsche over enorme afmetingen Cayenne:
(Afbeelding: Adobe)

Ideën voor een column dienen zich soms op verrassende momenten aan. Toen een bekende ontwerper van een sportief Duits merk kwam aanrijden bij het concours Mariënwaerdt, maakte ik een opmerking over de enorme afmetingen van zijn Porsche Cayenne. “Dat is jullie probleem. Nederlandse wegen zijn te smal”, sprak hij op belerende toon.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Het interessantste autonieuws rechtstreeks in je inbox

Meld je aan voor de Autovisie nieuwsbrief, dan praten wij je ieder weekend bij over het interessantste autonieuws.