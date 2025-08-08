‘Klassiekerkopers houden hand op knip in deze turbulente tijden’

PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Voor een reportage in Autovisie Magazine 16, ging ik op pad met een paar witte raven: de jubilerende Subaru XT en de eveneens zeer zeldzame Mazda 626 GT Coupé 4WS. Is de charme van deze Japanse excentriekelingen inmiddels verschrompeld of ervaar je ze nog als speciaal? Beide zijn zonder twijfel inmiddels klassiekers. Maar of het verstandige beleggingen zijn, valt te bezien.

