‘Het stormt in de auto-industrie, maar er is een lichtpuntje’
Donder en bliksem in de automobiele atmosfeer deze maand. De storm in de auto-industrie wil nog steeds niet gaan liggen. Onheilspellende berichten, ditmaal over Stellantis. Het autoconcern dat beroemde merken als Abarth, Alfa Romeo, Lancia, maar ook Fiat, Citroen, DS en Opel in leven probeert te houden, gaat over tot sluiting van de fabriek in het Franse Poissy waar de Opel Mokka en DS3 worden geproduceerd.
