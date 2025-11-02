‘Het stormt in de auto-industrie, maar er is een lichtpuntje’

PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Donder en bliksem in de automobiele atmosfeer deze maand. De storm in de auto-industrie wil nog steeds niet gaan liggen. Onheilspellende berichten, ditmaal over Stellantis. Het autoconcern dat beroemde merken als Abarth, Alfa Romeo, Lancia, maar ook Fiat, Citroen, DS en Opel in leven probeert te houden, gaat over tot sluiting van de fabriek in het Franse Poissy waar de Opel Mokka en DS3 worden geproduceerd.

Je hebt een abonnement nodig om dit artikel te lezen. Al abonnee? Log in.

Geniet van onbeperkt toegang tot alle artikelen én iedere twee weken het online magazine.

Vanaf € 7,92 € 4,99/maand