‘Europese merken kunnen niet achterover leunen, hun geschiedenis en designs zijn geen garantie voor succes’

(Afbeelding: Martijn Bravenboer)

Dat (Europese) merken alles uit de kast halen in de strijd om te overleven in deze crisistijd is te begrijpen, maar geen enkel merk heeft daarvoor de gouden formule ontdekt. Renault doet het voorlopig goed en benut zijn heritage door retro-futuristische modellen als de Renault 5 en 4 op de markt te brengen. Wat mij betreft zijn ze een aanwinst in het straatbeeld en een manier om het autoaanbod aantrekkelijk en divers te houden.

