Wim Oude Weernink
Wim Oude Weernink Column Vandaag
Leestijd: 3 minuten
‘DS is tenminste anders dan andere merken’

(Afbeelding: DS)

Het was afgelopen weekend een reünie zoals alleen Fransen een familiedag kunnen organiseren. Rondom de onsterflijk charmante 70-jarige madame DS (déesse in goed Frans) verzamelden zich de gezusters DS19, DS21 en DS23 maar ook alle inmiddels volwassen dochters DS 3, 4, 6, 7 en 8 in het historische Parijse Parc André Citroën (het voormalige Citroën’s Quai de Javel fabrieksterrein). Feestelijk uitgedost, stijlvol gestileerd en in de beste Parijse haute couture-traditie ook best wel frivool.

